Las consultoras recalculan proyecciones sobre la inflación y el dólar

01/06/2018 -

La disparada del dólar que se vivió en mayo con el consecuente efecto devaluatorio patearon el tablero de las expectativas sobre las principales variables económicas. En ese sentido, consultoras privadas recalcularon sus proyecciones para 2018 con una inflación de hasta 28,2% y un dólar alcanzando los $28,50.

Según los nuevos cálculos de Orlando J. Ferreres, cuya dirección está a cargo de Fausto Spotorno, la inflación de diciembre 2017 a diciembre 2018 pasó de 21% a 25%, mientras que la cotización del dólar finalizará el año cerca de los $28,50.

En tanto, estimó que el crecimiento rondará el 1,5% anual cuando antes de la corrida lo estimaban en 2,3%. Asimismo, proyectó que el consumo será de 1,9% (antes era de 2,5%).

Por otra parte, desde Eco Go estimaron un tipo de cambio a $ 27,30 (contra $ 22,40 previo); una inflación de 28,2% (versus 21,8% anterior); un crecimiento de 0,9% (previo era de 2,2%) y un consumo del 1%.

"La macroeconomía está navegando hacia un tipo de cambio real más alto porque el mercado le bajó el pulgar al gradualismo tal como venía funcionando. En ese proceso, el recálculo de las proyecciones apunta a un menor crecimiento económico, mayor inflación, más tasa de interés y un tipo de cambio más alto", afirmó Federico Furiase, director de Eco Go.

Según Ecolatina, el dólar terminará 2018 a $ 26,75 (vs. $ 22,50), la proyección de inflación es de 26,4% (vs. 22,5%), el crecimiento alcanzará el 1,6% (vs. 1,8%) y el déficit primario estará alineado con la meta oficial de -2,7% (se mantiene).

A su vez, las proyecciones de Abeceb son: dólar a $ 26,75, inflación del 27%, consumo 1,3%, crecimiento de 1,7%.