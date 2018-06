Un grupo de amigos que hizo historia

Fotos PIONEROS. Guzmán Olivera, Filippa, Scillia y Ceruti visitaron EL LIBERAL y recordaron aquellos momentos felices.

01/06/2018 -

Pasaron 50 años del primer partido de rugby en Santiago del Estero y para aquel grupo de amigos que participó en ese momento fundacional, el de hoy será un día especial y con una fuerte carga emotiva.

José Guzmán Olivera, Fernando Filippa, Rodolfo Scillia y David Ceruti se reencontraron ayer en EL LIBERAL para recordar esa época inolvidable en la que eran veinteañeros y soñaban con hacer algo grande.

Filippa, el capitán de aquel equipo, rompió el hielo. "Un amigo aquí presente (José Guzmán Olivera) tuvo la idea. Me habló y me dijo: ‘Vení Morro, vamos a formar un equipo de rugby’. No sé cómo hizo, pero juntó un grupo en el que también estaban Julio Montenegro y ‘Acho’ Vidal. Y empezamos a hablar a distintos amigos. Se formó una banda, porque no era un equipo, era una banda como de 40 o 50 personas", recordó.

"Él (Fernando Filippa) sabía jugar, él (Rodolfo Sicillia) también porque estaba en el colegio militar. Los demás no sabíamos si el rugby se jugaba arriba de un árbol o cómo se escribía", tiró Ceruti.

"Empezamos a armar el equipo y a entrenarnos. Se fueron amalgamando, pero no teníamos con quién jugar. Hasta que un grupo de ingenieros forestales armó un equipo con muchachos de otras provincias que sabían jugar. Ahí nació el rugby competitivo. Lawn Tennis es el primero en el 68", agregó Filippa.

Al hablar del primer partido, Rodoldo Scillia comentó: "Se jugó contra Lince de Tucumán y la camiseta del Santiago Lawn Tennis era de la Liga Cultural de Fútbol. Se hizo en la cancha de Mitre. Se prolongaron los arcos hacia arriba con cañas tacuara y jugamos", comentó Scillia.

"El partido terminó 33 a 0. Era un amistoso, pero no tenía nada de amistoso. Los tucumanos no vinieron con la Primera sino con una reserva y lo manejaba un santiagueño que se había ido a estudiar Medicina (Eraclio Acosta). Eran unos tanques, no sabíamos cómo hacer para voltearlos, eran muy pesados", indicó Filippa.

"Ellos jugaban en la liga de Tucumán. Tenían mucha más experiencia. Llegaban a Primera por un proceso: Cuarta, Tercera, Segunda, Intermedia y Primera", explicó Scillia.

Ceruti contó una anécdota: "Llevábamos en una moto las cañas tacuara para atarlas en el palo y cuando llegamos al club, nos dice el cuidador de la cancha: ‘Hoy hay partido, viene Clodomira’. Hablamos con el presidente de Mitre, que era Zacardi, y con el de Clodomira y terminamos arreglando. Hablamos con don Miné, que era el dueño de la empresa San Martín, de los colectivos amarillos. Nos prestó un colectivo para llevar al equipo de Mitre a Clodomira. Cambiaron la localía para que podamos jugar".

Guzmán Olivera recordó además cómo se produjo la llegada al Santiago Lawn Tennis. "En el 68 estaba de presidente Pancho López Bustos y de vice, Antenor Ferreyra. Había como un capitán de deportes que era Carlos Montes de Oca y un gerente, don César Aguirre. López Bustos me dijo: ‘Vengan y practiquen, no hay problema. Pero no pidan que les compren nada, porque todavía no hemos terminado de pagar unas colchonetas para Aldo Sialle, que había entrado con la idea de imponer el judo’. Entonces, cada uno se compró su camiseta, que yo diseñé. Las franjas rojas eran anchas, muy parecida a las del Jockey Club de Córdoba. Las compramos en Grey Sport de la Tucumán", indicó.

El rugby creció en Santiago, que se ha convertido en un gran polo de desarrollo. Y aquel equipo que empezó a abrir camino, se metió en la historia grande y se ganó el respeto de todos.