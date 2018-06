Fotos DISTENDIDO. "Tití" se mostró muy predispuesto para la charla con EL LIBERAL. Luego, disertó en el Forum sobre el Mundial.

El prestigioso periodista Miguel Fernández disertó anoche en el Fórum, pero antes charló mano a mano con EL LIBERAL sobre varios temas vinculados con la selección.

Lionel Messi había dicho que Argentina no es candidata a ganar Rusia 2018 y "Tití" opinó en esa misma línea. "Argentina no va como candidata al Mundial, es bárbaro. Es lo mejor que te puede pasar. En la vida siempre es mejor pasar inadvertido. Porque es como que te vas metiendo de sorpresa. Obviamente, estando Messi, Agüero e Higuaín en el equipo, no tengas dudas que las demás selecciones la van a meter como candidata. Pero no somos el candidato, ese número uno, como en otros mundiales", dijo.

A la hora de dar sus candidatos, el periodista dijo: "Creo que Alemania y España están bien. Brasil también. Argentina. Hay que ver qué pasa con Uruguay que tiene un muy buen equipo y jugadores que son distintos, como los dos de adelante. Hay muy buenas selecciones".

Al ahondar sobre el presente de la selección, Fernández comentó: "Tenemos muy buenos jugadores, ojalá en estos quince días que quedan podamos armar un buen equipo. Hay algunos jugadores que hace tiempo están juntos, pero aparecen muchos pibitos nuevos como Pavón, Lo Celso, Lanzini, Ansaldi. Queríamos un recambio, hay un recambio".

Para Fernández, el problema del seleccionado argentino va más allá de los futbolístico. Lo emparentó con temas organizativos. Y puso de ejemplo la gran cantidad de técnicos que pasaron en los últimos años.

"Sabella no sabía cómo hacer para irse porque no aguantaba más. El ‘Tata’ Martino se escapó y eso que es un tipo serio. Después contrataron a Bauza y después aparece Sampaoli. Todo esto en un lapso de dos años. Entonces, si vos no podés trabajar porque todos los jugadores están en el exterior y encima cambias tres técnicos en dos años, es muy difícil hacer las cosas bien", explicó.

Consultado sobre si la ida de los DT tiene que ver con Messi, tal como instaló un sector de la prensa de Buenos Aires, respondió: "A Fantino se le ocurrió un día decir el club de amigos, dejate de joder. Pasa que Messi es el mejor y el que te salva las papas siempre, entonces es obvio que el entrenador con el primero que se tiene que reunir cuando asume es con Messi. Es mentira lo del club de Amigos, porque Agüero se quedó afuera, porque Higuaín se quedó afuera y porque a Mascherano lo llevan porque es un símbolo y te sirve con su experiencia en una concentración de 40 días. Messi más bueno no puede ser. Ojalá fuera un poco más malo, en el buen sentido de la palabra, que se enojara como se enojaba Maradona".

Metiéndose en el plano futbolístico y de cara al mundial. A "Tití" le preocupa la ausencia de un volante de marca en el equipo de Sampaoli. "Es preocupante porque Mascherano contra España demostró que puede jugar, pero no es aquel Mascherano del 2014. Y en una competencia como la Copa del Mundo, en diez días va a tener que jugar los primeros tres partidos y no es fácil. Biglia viene de un problema lumbar, se está recuperando, pero que no se nos resfríe. Después de doble cinco está jugando Lo Celso que con la pelota es un monstruo, Lanzini juega bien con la pelota. ¿Pero cómo hacemos para recuperarla? Sampaoli te dice nosotros defendemos con la pelota, pero para eso la tienes que tener. Y si te la sacan, la tienes que recuperar. Igual el equipo se va a armar bien", manifestó.

Por último, se refirió a la fiesta que se vivirá durante el mes que dure la competencia en Rusia. "El Mundial es una fiesta, son 35 días en donde en el país organizador se vive de una manera muy especial. Y en los países que participan, sobre todo en los países futboleros como la Argentina, se vive con mucha ansiedad. Esperamos cuatro años para vivir esto. Los mejores del mundo están todos juntos en un país disputando una copa que todos quieren tener", cerró.