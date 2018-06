Ambas vacunas: cuántas dosis y cada cuánto tiempo

Fotos DOSIS. En algunos casos se necesita una doble aplicación.

01/06/2018 -

Según se informa desde el Ministerio de Salud, la vacuna antigripal se tiene que aplicar, una vez al año, dos dosis a los niños entre 6 y 24 meses; y una dosis los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas, las mujeres puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no se vacunaron durante el embarazo), personas con factores de riesgo y personal de salud.

En tanto que en el caso de la vacuna contra el neumococo deben recibir la dosis los bebés a los 2, 4 y 12 meses de vida. Los que no completen ese esquema de tres vacunaciones, deben hacerlo antes de los 5 años. También deben recibirla los niños y adultos con factores de riesgo y adultos mayores de 65 años (esquema secuencial de dos vacunas).

Desde el Ministerio de Salud de la Provincia difundieron algunas medidas que ayudarán a prevenir las patologogías, que suelen presentarse con más frecuencias en las personas que conforman el grupo de riesgo. Entre las advertencias piden no fumar y mantener los ambientes libres de humo de cigarrillo o leña; no automedicarse, ya que el consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de una enfermedad; no interrumpir la lactancia materna; y lavarse las manos con agua y jabón.