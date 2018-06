Alertan que el comercio ilegal pone en riesgo miles de empleos

Fotos LUCHA. El comercio registrado advirtió sobre los problemas que las "saladitas" ocasionan al sector.

01/06/2018 -

La Cámara de Comercio e Industria (CCI) de Santiago del Estero, junto con el Sindicato de Empleados de Comercio local anunciaron que se decidió dar batalla al comercio ilegal, ya que amenaza la existencia de muchísimos puestos de trabajo.

Durante una conferencia de prensa encabezada por la vicepresidenta de la CCI, Alejandra Rafael, informó que se alertó sobre las consecuencias del comercio ilegal, donde consta que no genera mayor empleo, ni aporte a la Nación ni jubilaciones de santiagueños, ya que se configura de acuerdo con el trabajo en negro y no tiene "ni higiene y ningún control de seguridad, ya que no poseen habilitaciones municipales, de Bromatología y de Calidad de Vida".

Generador de empleo

En ese marco, recordaron que el sector mercantil "es el principal generador de empleo privado en toda la provincia", con más de 13.400 trabajadores registrados y una masa salarial "que supera los 228 millones de pesos, motivo por el cual hay que cuidar esta fuente laboral".

Como dato para graficar la situación, Alejandra Rafael expresó: "Gendarmería va secuestrando $400 millones en mercadería, a precio de costo, y esto es sólo un porcentaje de toda la mercadería que entra a la ciudad. Este monto se triplican y que las saladitas se llevan en su totalidad de Santiago, porque hasta la mano de obra, sus viandas de comida las traen de otro lado".

Por otra parte, se indicó que también se trató el tema de la venta de productos y servicios a partir de redes sociales como Facebook, por lo que se constituyó una mesa de trabajo abocada a la "lucha contra la mercadería ilegal".