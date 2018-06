Desde Deportes del Municipio dieron a conocer el programa de la fecha del fútbol infantil y femenino

Fotos ATRACTIVO. Organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Comuna, los partidos se desarrollarán entre hoy y el lunes.

01/06/2018 -

Una vez más el fútbol infantil y femenino serán la atracción durante el fin de semana, con un extenso cronograma de partidos que se desarrollarán entre viernes y lunes, organizados por la Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad.

Este viernes 1 de junio juegan las chicas, a partir de las 20 en el Patinódromo Municipal, con los siguientes enfrentamientos: Las Tiburonas vs. Rincón Femenino FC; Las Fanáticas vs. Agrupación 25 de Mayo; San Isidro vs. Santa Rita; Tévez FC vs. Las Argentinas; Valencia vs. Quilmes; Las Líderes vs. La Selección; Defensoras vs. La Roma.

La fecha de la Liga Femenina continuará el lunes 4 de junio en el mismo horario y lugar con los siguientes choques: Alto Verde vs. Campeonas del 28; Las Fortineras vs. Estrella de Cantoni; Las Pumas vs. 17 de Octubre; Cruz Azul vs. Deportivo 25 de Mayo; Las Aliadas vs. Deportivo Griselda; Las Aguilas vs. Central Argentino.

En tanto, el domingo será dedicado a pleno al fútbol infantil. Desde las 9 se disputarán los siguientes partidos: Argentinos Unidos vs. 17 de Octubre en cancha de Coronel Lugones; Bº Quilmes vs. El Rincón en cancha de Jerarquizado; Tramo 16 (local) vs. Bº Taponazo; El Cruce (local) vs. La Fusión Juniors; Rey de Reyes vs. Chamacos FC en cancha Produnoa; Irma FC (local) vs. San Fernando; Cholo Suárez vs. Bío Torres; Deportivo 25 de Mayo vs. Villa Unión y Palermo vs. Taladrito en cancha Amutesa.