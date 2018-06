La guerra menos pensada: Jimena Barón vs. Feinmann

01/06/2018 -

"Me parece una grasada. Canta muy mal y tampoco es un escándalo de linda. No tiene un lomazo. Ahora se hace la cantante. No me gusta el curro".

Así se expresó, en una entrevista radial con Luis Novaresio, el periodista Eduardo Feinmann al opinar sobre la nueva faceta musical de Jimena Barón.

Consultada por "Los Ángeles de la Mañana", Jimena trató de no polemizar, pero aseguró que la "gente agresiva" no le interesa en absoluto.

"No me importa nada... que se recupere", disparó y agregó: "Las cosas feas no hace falta reproducirlas, y así el mundo va a ser un poquito más copado".

Al volver al estudio, Ángel De Brito -conductor del ciclo- fue muy duro con Barón por el trato que tuvo. "Pretensiones no tiene. Lo que hace es infantil. Recuerdo que su canción La Tonta, que la presentó en ShowMatch y decíamos con alguien que tenía sentado al lado -Pampita- que se había venido disfrazada de Floricienta", disparó el periodista.

Sin embargo, el tema no quedó ahí y luego de procesar los dichos de Feinmann, Barón utilizó su Twitter: "Los giles y gilas que aparecen a bardear y tirar mie... en los buenos momentos no hacen más que exponer su propia ranciedad. Estoy tramitando canjes de GPS así ubican a donde van sus propios soretes. Por ahora, les mando mucha luz en el chakra del sexo. Eso siempre alegra el alma".