Habló la testigo clave del juicio contra Bill Cosby: detalló cómo fue violada

01/06/2018 -

Andrea Constand habló públicamente por primera vez de la noche que fue violada por Bill Cosby. La mujer, cuya acusación de que el actor la drogó y abusó de ella llevó a la condena del comediante, dijo que las pastillas que este le dio la hicieron sentir aturdida y físicamente incapaz de eludir el ataque de 2004. En una entrevista televisiva con Dateline, expresó que se sintió como un "fideo flojo" luego de que Cosby le diera tres pastillas azules para ayudarla a relajarse.

"Él tenía tres pastillas azules en su mano y me extendió su mano", recordó Constand. "Yo le pregunté, ‘¿Qué son esas pastillas’?, él me respondió, ‘te ayudarán a relajarte’". Cuando Constand le preguntó si eran naturales o de hierbas, él simplemente le aseguró que las pastillas serían sus "amigas. Yo me las tomé porque confié que me harían sentir más relajada, explicó. En respuesta a la pregunta de la periodista Kate Snow de si efectivamente ella confiaba en Cosby, respondió: "Sí, confié". En cuestión de media hora, Constand explicó que empezó a arrastrar las palabras y después ya no podía caminar. La mujer relató que Cosby la llevó hasta el sillón donde empezó el ataque sexual. ‘Mi mente decía, ‘Mueve tus manos, patea, yo no quiero esto. ¿Por qué esta persona me está haciendo esto?’’, recordó. "Yo estaba floja. Era un fideo flácido", manifestó Andrea Constand.