Fotos Gino Peruzzi emprende el camino de regreso hacia Boca

A principios de febrero, luego de haber perdido terreno en la consideración de Guillermo Barros Schelotto, entrenador de Boca Juniors, Gino Peruzzi se marchó a Nacional de Uruguay en busca de los minutos que ya no tenía en el “Xeneize”.

Pero el préstamo finalizó y el defensor debe volver al último bicampeón del fútbol argentino, donde es poco probable que pueda continuar por la presencia en el plantel de Leonardo Jara, habitual titular, y Julio Buffarini.

“Tenía muchas ganas de quedarme pero hay cosas que no dependen de uno. Todos me trataron muy bien, desde el día que llegue me hicieron sentir muy cómodo. Sentí mucho ese cariño y eso se valora mucho, uno entrena a full y en cada partido deja todo y que el hincha lo reconozca eso es un mimo, espero en un futuro poder volver a la Institución”, afirmó Peruzzi al sitio web oficial de Nacional.

Su paso por el “Bolso”, marcado por una lesión en la rodilla izquierda, fue “en líneas generales positivo”, según manifestó el futbolista surgido en Vélez y con pasado en el seleccionado argentino.

“Por ahí tuve un par de lesiones que me impidieron agarrar una continuidad pero creo que cuando me toco estar, cumplí”, evaluó Peruzzi, quien disputó el miércles su último partido con Nacional, en la goleada por 5-0 ante Racing. Con el club uruguayo, el futbolista cordobés obtuvo el título del Torneo Apertura de este año.