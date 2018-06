River, sin publicidad en su camiseta

01/06/2018 -

Durante la época de mercado de pases, en los pasillos del estadio Monumental no sólo se habla de jugadores que podrían llegar o se podrían marchar, sino que también se dialoga acerca de qué es lo que ocurrirá con la camiseta del Millonario.

¿De qué se trata? El contrato de BBVA Francés con River finalizará en pocos días y la institución todavía no ha arreglado con ningún otro sponsor para ocupar el espacio que dejará el banco. El presidente del Millo habló con El Superclásico, por AM 630 Rivadavia, y contó qué sucederá en caso de que no llegue ninguna oferta interesante.

"Si el día de mañana no ponemos un sponsor en la camiseta y sí el nombre de una ONG o una fundación, estaremos orgullosos de hacerlo hasta que alguien pague lo que tenga que pagar", avisó D'Onofrio. Y agregó: "Lo que estamos viendo es qué marca estamos dispuestos a aceptar y a qué valor. No hay que impacientarse. Son momentos. La camiseta tiene un valor y la verdad que no me preocupa. No es un tema que nos angustie".

No sería la primera vez que un equipo de fútbol haga un acuerdo con una ONG. Lo mismo ocurrió con Barcelona y Málaga, entre otros, hace unos años: en 2006, el club catalán llevó en el pecho a Unicef; mientras que en 2011 el Málaga arregló con la Unesco.