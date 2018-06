Un ganso desorientado irrumpe en un partido de béisbol

Hoy 17:08 -

Un ganso desorientado irrumpió el pasado miércoles en el terreno de juego de los Detroit Tigers durante su partido de béisbol contra Los Angeles Angels. El video de este incidente ha llamado la atención de medios, como el portal deportivo SBNation.

El ave dio un par de vueltas por el campo, colisionó con el marcador y aterrizó en el graderío.

Solo allí el ganso fue recogido por el personal del estadio y puesto en libertad. Se informa que el ganso no sufrió heridas.

A goose was on the field in Detroit during a rain delay, and then they tried to get it off the field. So it flew away. And smashed into a video board. pic.twitter.com/BGhZhQ84CB