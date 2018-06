“Vino Juan el Bautista... y vosotros no creísteis su palabra”

02/06/2018 -

Y llegaron de nuevo a Jerusalén. Mientras Jesús caminaba por el Templo, los sumos sacerdotes, los escr i - bas y los ancianos se acercaron a él y le dijeron: “¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacerlo?”. J e s ú s l e s re s p o n d i ó : “ Yo t amb i é n quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. Díganme: el bautismo de Juan, ¿venía del cielo o de los hombres?”. Ellos se hacían este razonamiento: “Si contestamos: “Del cielo”, él nos dirá: “¿Por qué no creyeron en él?”. ¿Di remo s e n t o n c e s : “De l o s h ombres ’?” . Pero como temían al pueblo, porque todos cons ideraban que Juan había sido realmente un profeta, respondieron a Jesús: “No sabemos”. Y él les respondió: “Yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas”.

Comentario

Como decíamos ayer, Jesús nos deja una vez más desconcer tados. Para Él no pareciera haber demasiadas normas inamovibles; más bien, todo está en función de Dios y su Reino... ¡todo! La pregunta que le hacen los escribas y fariseos en el Templo no se refiere a ningún asunto teológico ni escriturístico... no. Le preguntan por su autoridad, que en el fondo, es tanto como preguntarle de dónde viene esa liber tad personal tan contundente y tan libre. Nadie tiene más autoridad que quien es libre. Alguien que actúa siguiendo las normas o los dictados de otros, difícilment e t e n d r á a u t o r i d a d . Pu e d e ma n d a r, puede asustar, puede organizar.... Pero no tendrá autoridad personal. Esta vez, Jesús no quiere contestarles (parece que se mantiene en la actitud de ayer con la higuera). Y sin embargo, me atrevo a dejar que sea el salmo de hoy el que nos dé la respuesta. Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Y Jesús, lentamente, recitó el salmo 62: Mi alma es tá sedienta de Dio s , mi Señor y mi Padre. Por él madrugo, mi c a r n e l e a n s í a c omo t i e r r a r e s e c a , agostada, sin agua. Para mí, su gracia va l e má s q u e l a v ida , y mi s l abi o s l e alaban continuamente, porque mi vida t iene sent ido en bendec i r l e a Él , que me sacia como de enjundia y de manteca. De mi Padre y mi Dios, viene mi l i - ber tad y mi autor idad. De Él también mi sed. Y ante esto, nadie se atrevió a preg u n t a r n a d a má s . Al g u n o s s e fu e ro n l entamente. Ot ros pidieron a Dios un poco más de esa sed y esa agua.