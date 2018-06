FÚNEBRES | 2 de Junio de 2018

02/06/2018 -

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Su tía Ana María Alegre de Vidal, su primo Alejandro Vidal y familia, participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan a Gracielita, a su esposa e hijos con mucho cariño.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Miguelito cuánta tristeza tu pronta partida, acompañamos y abrazamos con mucho cariño a Gracielita a Maria Angélica y a tus hijos. Su prima Sara Mercedes Vidal de Costas y familia.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Su tía Marta, Susi y Nerio; sus primos Jacqueline, Rody, Ariel, Verónica, Susana; Zoide, Pamela, Pepe y Graciela e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a toda su familia en este difícil momento.

ALEGRE, PEDRO MIGUEL ( q.e.pd.) Falleció el 30/5/18|. Domus S.R.L. participa con mucho pesar su fallecimiento y acompaña a su hermana Graciela Alegre.

ÁLVAREZ, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposa María Dolores, hijos Andrés, Adriana y Rubén; nietos Florencia, Victoria, Josefina, Ignacio, Lucas, Gerard, Delfina, sobrinas Albana, Anabel y demás fliares. Participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

ÁLVAREZ, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Viviana Neme y familia, participan con pesar el fallecimiento del papá de Adriana. Ruegan por su descanso eterno.

ÁLVAREZ, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Daniel Pérego y familia, participan con dolor el fallecimiento de Ricardo, padre de su amiga Adriana. Ruegan por su eterno descanso.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ramón E. Chamorro, Susana Lozano de Chamorro, hijos y nietos, participan el fallecimiento de la madre de sus amigos Jhony y Liliana.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Con profundo dolor despiden sus restos; Ernesto Habra y Mary Muñoz, sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Maria Mónica Muñoz y Francisco Muñoz despiden sus restos con cariño, y ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Nicolás Tejeda y flia., participan el fallecimiento de su amiga Elba, acompañan a sus hijos y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Andrea Santos, Agustín Solana y Máximo Paz, participan y acompañan con profundo dolor a su flia.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Bernardo Bailón, su esposa Susana Comelli, sus hijos Bernardo, Sole y Benjamín, hijo político Jorge Estofan, participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre del viejo amigo Jhony. Ruegan al Señor pronta resignación a la flia.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La muerte ha llevado tu cuerpo pero nunca olvidaremos a una compañera, que nos dio tanto de sí. Siempre estarás en nuestros recuerdos y en nuestras almas, nunca se borrará tu hermosa sonrisa. Siempre te recordaremos, ahora que estas con Dios reza por nosotros. El personal directivo y docente del Centro de Jubilados de la Esc., Nº 446 Dr. Carlos Coronel participan el fallecimiento de su Socia la Sra. Elba Inés Atia de Morales.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Gustavo Alegre, Maryté Aprile, sus hijos Gustavo Alegre y Virginia Carbonel, Juan Pablo, Nicolás, Agustina Alegre y su nieta Amparo Alegre participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Martha Danela de Rufino y sus hijos Gabriela y Dante Luis Hernández, Maria y Miguel Ángel Tejera y Nicolás y Belén Castiglione, participan su fallecimiento.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. José Isa Assan, Delia León de Assan acompañan en el dolor a sus hijos Jonny, Liliana, Cecilia, José y Mario; a sus nietos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. El grupo de amigos "Juntos en la Vida" participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Elba Inés. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ing. Carlos G. Ferreiro, su esposa Susana Achaval, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sushijos Jhony, Liliana y Cecilia. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Eduardo Christensen, Olga Vieyra de Christensen, sus hijos Alejandro y Eduardo, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con afecto a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Las compañeras y amigas de su hija Cecilia; Celeste Minez, Patricia Godoy y Roxana Corvalan con sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento de su madre Elba. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ing. Santiago D. Piga, su esposa Rosario F. Sanjuan y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra muy querida amiga Elbita y expresan a sus hijos, nietos y demás familiares, el inmenso pesar ante irreparable pérdida. El Señor proteja su alma en el Cielo. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Que brille para su alma la luz que no tiene fin". Mundo Romero, LIliana Corvalán, sus hijos Matías Romero y flia. y Leandro Romero y flia. acompañan a la flia. Morales Romero en estos momentos de dolor.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Antenor Álvarez participa con tristeza su fallecimiento.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Charito Casanova de Cavallotti participa con dolor el fallecimiento de la querida Elbita y eleva oraciones por su descanso en paz.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Lucrecia Uriondo de Echegaray y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares con todo afecto.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Graciela Geromini, Silvia Varela y Susana Sánchez Fiad participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Cecilia.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Dr. Martín Díaz Achával y familia, participan el fallecimiento de la madre política del Dr. José Alegre Viaña y abuela de Ignacio Alegre Morales. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Eduardo Amado, Alejandro Deserti, Silvia Rodriguez, Silvana Abdala, Pini Guzmán, Gustavo Massaro, Esther Coria, María Eugenia Viaña, José Miranda, Rosana Mendieta, Noemí Quiñones, Luis Mendieta, Enrique Leguizamón, José Nuñez y Javier Pinto, compañeros de trabajo de su hijo político Dr. José Alegre Viaña y de su nieto Ignacio Alegre Morales. participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus amigas Leyenda Cardozo, Nelly Montini, Olga Montenegro, Rina Abatedaga, Beba Arias, Negrita Maldonado, Albita Alderete participan con mucho dolor su fallecimiento. Amiga de muchos años, compartimos hermosos momentos de camaradería y viajes, acompañamos a sus hijos y nietos con un fuerte abrazo y rogamos que Jesús la reciba en sus brazos y descanse en paz.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos Santiago y Alejandra Barbieri, Eduardo y Tere Ferreiro, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego, con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Chiqui Habra, sus hijos Mariano y Victoria, Gonzalo y Agustina, Ma. Inés y Álvaro, Ma. Belén y Diego, Ma. del Huerto y nietos participan su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Jorge Alberto Gómez Paz y flia., participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su familia.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La honorable comision directiva del Jockey Club de Santiago del Estero, particia con dolor el fallecimiento de quien fuera en la institucion una permanente colaboradora y acompañan a su familia en estan difícil momento.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Los hijos de Muñeca de Jensen participan con pesar el fallecimiento de su querida amiga, que supo acompañarla en su larga y penosa enfermedad con especial afecto. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Arq. Carlos Jensen y Sra. participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás fliares. con gran afecto.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elda Sánchez Colombo participa su fallecimiento. Con profunda tristeza reciban sus fliares. mi más sentido pesar y resignación cirstiana por la muerte de la querida Elba. Descanse en paz.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Arminda Abalos de Martínez y flia, participa con profundo dolor la partida de mi querida tía, amiga y guia y el deseo que el consuelo llegue a sus hijos Yonny y Cecilia.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Agustían Pedro, Ma. Rosa, Ma. Eugenia y Ma. Luisa Rímini Olmedo participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Justo Molina Areal y su esposa Marisa Rosa Pernigotti, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Chini Habra Fernández y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en el dolor. Elevan oraciones por su eterno descanso.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Los compañeros de su hija Cecilia de Sección Trámites de AFIP; Carla Musetti, Solange Bonemberg y Marcelo Mattalía, participan su fallecimiento rogando porsu descanso.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Los compañeros de su hija Cecilia de sección verificaciones AFIP ; Claudia Jimenez, Andrea Pereiro, Silvia Jimenez, Eduardo Gutierrez y Daniel Sabán, participan con dolor su fallecimiento rogando por su descanso eterno.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque haya muerto vivirá; y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre". Juana Salvatierra de Ledesma, ex colega, docente de la Esc. Nº 446 participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones por la paz de su alma y la resignación de sus seres queridos.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Las autoridades del tribunal de Cuentas de la Provincia: Dr. Martín Díaz Achával, C.P.N. Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemí Marcela Garnica y C.P.N. Ricardo Lino Rubio, participan el fallecimiento de la madre política del señor secretario General, Dr. José Alegre Viaña y abuela del empleado Ignacio Alegre Morales y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. María Nelva Atía Gallardo de Ahuad junto a sus hijos: Rodolfo, Silvina, Paulina, Luciana y respectivas flias participan com dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elba descansa en la Casa del Padre. Amelia Soriano de Ferreti( a), Rosa Soriano y Luis Carrera; Celsa Soriano de Diaz y Clarita Soriano de Saravia (a), hermanos de Nelly Soriano y Antonio Bono la despiden con gran afecto.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Nora Rafael de Jimenez y familia participan con dolor el fallecimiento de Elba rogando por su descanso en el Señor; consuelo y fortaleza para sus hijos y familiares.

ATÍA DE MORALES, ELBA INÉS DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y sus hijos Santiago y Alejandra Barbieri, Eduardo y Tere Ferreiro, Marta y Eduardo Bonacina, Adali y Lique Dorigon, Gustavo y Cecilia Abdala y Diego, con sus respectivas familias participan el fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BASBÚS, MARIO AUGUSTO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 26/5/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplinaparticipan el fallecimiento del esposo de la Dra. Noemí Ester Cuffia. Se elevan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposa Ramona Borgellino, hijos Sara, Liliana, Clari, Carlos, Claudio, nietos Agustín, Sebastián, Vicki, Carla, Ximena, Cristian, Gisela, Julieta, Camila, Jean Lucas, Ornella, Bruno; hija pol. Miriam; hermanos Santos, Salvador y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio Jardín del Sol. EMPRESA SANTIAGO.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hermano Salvador, Emilse, Leo, Lorena e Iván, lo despiden con cariño, ruegan su eterno descanso y resignación para su familia

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su hermano Santos Cuba, tus sobrinos Augusto, Jorgelina, Santi y Adrian, participqan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus sobrinos Tomás Corona, Graciela Muratore de Corona, Ivana, Sergio, Tomás, Lourdes, Noelia y Alfonsina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrina Susy, su esposo Daniel Larsen y sus hijos Cristian, Federico y Benjamin, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrina Teresita Cuba, su esposo Julio Daher y sus hijas Andrea, Carolina y Agustina. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrino Santos Daniel Cuba, su esposa Rita Elizabeth Rios y sus hijos Delfina y Facundo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su sobrino Ángel Domingo Cuba, su esposa Laura Saad, sus hijos Maria Laura y Domingo Gabriel, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Compañeros del IOSEP de Gerencia General de su hija Clara Cuba:, CP. Graciela M. de Corona, CP. Omar Bonahora, María Emma Tarchini, Carolina Pérez, Silvia Guzmán, Mariela Pinto y compañeras de Secretaría General: Flavia Valenzuela, Anabel Cano, Sole Rojas, Cecilia Lescano, Macarena Pérez Infante, Liz Elías, Anita Sogoifo, Estefanía Cáceres y Mario Giagischia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Compañeros de Servicred y Bic. Pereyra de su hijo Claudio, participan con pesar el fallecimiento de su padre. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán sepultados en el cementerio Jardin del Sol.

CUBA, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Diego Jozami, participa con dolor el fallecimiento del padre de su colaborador. Claudio, sus restos serán sepultados en el cementerio Jardín del Sol.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Mercedes Nediani y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento del essposo de su Amiga Graciela. ruegan oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Personal Directivo, Docente y de Maestranza de la Esc. Nº 837 de villa Zanjon, participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su ex directora Sra. Graciela Coronel de Daverio. Rogamos oraciones en su memoria.

DAVERIO, ALFREDO ANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Tío de sus hijos Carina y Ramiro, acompañan a la familia en este triste momento: Susy y Mangui Scaglioni y flia; Graciela y Hugo Martinez y flia; Marina Tomat e hijos. Rogando oraciones en su querida memoria.

DÍAZ, MERCEDES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Flia de Salvador Sabasta, su esposa Gladys, sus hijos Vanessa, y Walter, nietos Tovias, Julieta y Guadalupe, acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su hijo politico David.

DÍAZ, MERCEDES DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus vecinos de toda la vida Muñeca, Beby y Luqui con sus respectivas flias., participan con profundo dolor el fallecimiento de Mecha y ruegan oraciones en su querida memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Yos soy la resurrección y la vida, el que cree en mi aunque este muerto vivirá. La Congregacion de Santa Dorotea de Cemmo, participa con dolor el fallecimiento de Flavia hija de la Seño Tanty y acompañan a la familia en tan dificil momento. Elevan oraciones en su memoria.

GALLARDO, FLAVIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 28/5/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Los colegas del Colegio Santa Dorotea Niveles Inicial, Primario y Secundario participan y acompañan con profundo dolor el fallecimiento de Flavia hija de nuestra querida compañera Prof. Tanty Pereyra, rezando para que el Espíritu del Señor les conceda consuelo, esperanza y paz.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Sus hermanos Jose Gigena, Loly Castiglione, sus hijos Mercedes, Francisco, Juan Manuel y Javier participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en Buenos Aires el 1/6/18.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Su primo hermano José Martín Cesca y Marta Eugenia Azar, participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su querida tía Norma y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Su prima hermana Amalia Nazar, su esposo Oscar Pereyra, sus hijos Federico y Marìa Eugenia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Promoción 1968 Sección C de la Escuela Normal Manuel Belgrano, acompañan a su familia y oramos por su descanso eterno

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Antenor Álvarez participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su mamá y hermanos.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Nunca Fernández dejará de ser el eje de mi mundo; tampoco sus habitantes y particularmente la familia Robles, en cuya casa viví horas inolvidables de felicidad jugando con las chicas, especialmente con Norma, cuyo dolor hoy hago mío. Estoy junto a ella de todo corazón dándole la certeza de que el alma de su hija está al lado de la Virgen. Los estrecho a todos en un fuerte abrazo y les pido que recuerden que el gran dolor de haberla perdido no debe hacerles perder de vista la enorme felicidad que tuvieron por haberla tenido el tiempo que el Justo Juez dispuso. Ella ya descansa en paz. Ana Lía Paz Saavedra de Rezola e hijos.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Gladys Giménez de Figueroa, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo y sus respectivos flias. acompañan a Mariano y demás fliares. en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Lic. Miguel Antonio Figueroa, su esposa Fernanda Ducca, sus hijos Jazmín e Ignacio acompañan a su hermano Mariano y demás fliares. y elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Dr. Marcelo Oscar Figueroa, su esposa Dra. Natalia Ugozzoli e hijos Benjamín, Bautista y Mateo acompañan a su amigo Martiano en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Romina Uran y su hijo Benja participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplinaparticipan el fallecimiento de la hermana del vicepresidente, Dr. Mariano Gigena. Se elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, Dres. Andrés Barrionuevo, Mariano Gigena, Juan A. Jorge, Alicia Leguizamón, Evelina Estofan, Miguel A. Torres, Luciana Romero Martínez y Tribunal de Disciplina participan el fallecimiento de la hermana de sus colegiados Dres. Mariano Gigena y José Ernesto Gigena. Se elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Mirta Moledo de Maretich y Fernando Maretich participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermano Mariano en este momento. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Romina Uran y sus hijos Benjamin, Felicitas y Clara, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este duro trance. Elevan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Querida Gaby, te acompañamos en tu dolor. Tus compañeras y amigas del Taller de Pintura.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. La C.D. y socios del Club de Los Abuelos de Sgo. del Estero participan el fallecimiento de quien fuera socia y benefactora de nuestra institución. Rogando al Señor la recoja en su seno y brille para ella la luz que no tiene fin.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. La C. D. y socios del Club de Los Abuelos de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimieno de la hia de nuestra vicepresidente Sra. Norma Robles de Gigena. Acompañando a ella y toda su familia en este duro trance. Elevando al Señor nuestras oraciones.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Jorge Gunter Rebullida, su esposa Maria Isabel Garcia Fabiano y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestra amiga Normita, rogando al Señor le dé la fortaleza necesaria para poder sobrellevar tan dolorosa pérdida. Rogando oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Cecilia Arias, participa con dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Gaby y acompaña a toda su familia en este dificil momento.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Susana Moreno, Cecilia Arias, Teresita Giannoni, Adriana Urrere, Eugenia Barron y Marcela Eberle, participan con dolor el fallecimieto de la hermana de su amiga Gaby.

GIGENA, NORMA CRISTINA (COCÓ) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Nancy Prieto participa en su fallecimiento y acompaña a su mamá Norma y sus hermanas. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Ma. Rosa Rímini de Avendaño y sus hijos Baltazar y Mariel Alurralde de Avendaño, Ma. Rosa y Eugenio Soria, Ma. Magdalena, Francisco y Milagros Molina y Juan Santiago y Mercedes Gigena participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este penoso momento.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Los compañeros de la comisión directiva de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J) participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de Gabriela Gigena. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Daniel F. Yocca, su esposa Lucrecia de la Cruz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su mamá y hermanos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El Sr. Roberto Passone, acompaña a su amigo Mariano Gigena por el fallecimiento de su hermana Norma Gigena. Quien falleció en la ciudad de Buenos Aires.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Dr. Miguel Zirpolo y señora Marta Blanes, sus hijos Rosa María y Miguel Eugenio, Zuzuca Blanes y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso trance.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. El vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Católica de Santiago del Estero, Lic. Luis Alberto Guantay, participa con pesar su fallecimiento; y acompaña con afecto y oraciones a sus hermanos José, Gabriela y Mariano, en este difícil momento de dolor.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. Norma Lissi de Taboada participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Cocó y pide la resignacion para su mamá, hermanos y demás familiares. Ruego oraciones en su memoria.

GIGENA, NORMA CRISTINA (Cocó) (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 30/5/18|. "Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino". Las amigas de sus hermanas Gaby y Silvia, acompañan a la flia. Gigena; Daniela U., Silvia, Cristina, Maru, Nancy, Stella, María de los Ángeles, Daniela A., y Nelly, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE ÁVILA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposo Luis Ávila, hijos Luis, Gustavo, Mario, carolina; hijos políticos Nancy, Pinki, Beatriz; nietos Cecilia, Sebastián, Silvana, Pablo, Ana, Mariano, Érika, Agustín, Martina, Sabrina, Sofía, Nahiara; hijos pol. Elvira, Blanca, Jaime, María, Antonio, demás fliares., amigos y vecinos part. su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en la Piedad. Caruso Seguros. EMPRESA SANTIAGO.

GÓMEZ DE ÁVILA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Empresa Santiago Servicios Sociales y Fúnebres: Teresita Ledesma de Chávez, Ramón A. Chávez y flia.; Teresita Chávez de Alfonzo y flia. participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

GÓMEZ DE ÁVILA, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Empleados de Empresa Santiago: Cira, Jorge, Adrián, Walter, Martínez, Gustavo, Silvia y Diego participan el fallecimiento de la Sra. esposa de Lucho. Sus restos fueron inhumados ayer.

GRAMAJO, BENECIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/05/18|. La comisión directiva y afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su afiliado Mateo Daniel Acuña. Se ruegan oraciones en su memoria.

IBARRA, ISABEL DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hijos, Mirian, Lionel, Norberto.Nanci, Sonia: H. pol. Mariela, Luciano, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

IBARRA, ISABEL DEL CARMEN (Yoquita) (q.e.p.d.) Falleció el 01/06/18|. Hermana del corazón, siempre estarás entre nosotros con tu alegría y tu generosidad. Descansa en paz. Marta Elena, su esposo Héctor, sus hijas Marita, Martita, Ceci y Lucy y sus respectivas flias.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Luisito querido, te fuiste dejando en nuestros corazones el eterno dolor de tu partida. Sus tíos Hugo y Turca; primos Huguito, Marisa, sobrinos Romina, Emiliano, Leandro y Marcela y flia. participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su tía Maria Susana Nazar, sus hijos Maria Susana y Federico. Ricardo y Viviana, Juan Andrés y Veronica, y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a Norma, Umbico, Ambar y Soledad en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Pedro Julián y Alejandra Giuliano y sus sobrinas Josefina, Florencia y Delfina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Pedro Osvaldo Julian, Patricia Anauate de Julián y sus sobrina Naiara Julián, participan con profundodolor su fallecimiento y ruegan por el consuelo de su querida flia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su tía Dora Fernández de Julián, sus primos Alejandro, Pedro, Ricardo y Ramiro Julián, sus primas políticas Marcia, Patricia, Marisa y Vanesa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus padres Norma y Humbico, a su hermana Soledad, a su hija Ambar y demas familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su primo Pichón Julián, esposa Marcia e hijos Naila, Alejandro y Samira participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este tristisimo momento, rogando oraciones en su querida memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin. Descansa en paz.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus primos Maximiliano y María Noel Racich, Frederick y María Eugenie Fried y Sebastian y Mariana López Peña participan con inmenso dolor su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa con sus respectivas familias lamentan tan irreparable pérdida y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Cuto Garnica y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sebastián Juri y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Jorge Vittar, su Sra. Georgina, sus hijas Inés y Justina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Querido amigo hoy te despido con gran dolor, ojalá allá en el Cielo puedas conseguir la paz que buscabas. Mariano Pagani.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Con gran dolor te despido, poco te conocí, pero mucho te hiciste querer. Hasta siempre. Chala Pagani.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Recordaremos por siempre los momentos de alegría compartida. Nos dejas una gran angustia por tu partida, será hasta pronto. Chulo y Mauricio Pagani.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus compañeros de pesca y amigos de los miércoles; Topo, Nacho, Carlin, Chory, Dani, Diego, Fede, Mariano, Matias, Carlitos, Nico, Oscar, Tano y Sergio, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Que el Señor te reciba y te conceda la Paz y te de el descanso eterno". Gabriel Sánchez y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Carlos Chedda y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Yiyo y Virginia, participan con profundo dolor la partida de su querido Amigo Lucho. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Raúl, Kala, Juan Pablo, Yiyo, Cecilia y Luis Basbus, acompañan con dolor a la flia. Julián. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elvio Tene Llarull y Sra., Tene Llarull y Sra. , Mariel Llarrull y esposo, Adriana Llarull y esposo, Valeria Llarull y esposo, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Las amigas de su hija Ambar: Alejandrina Taboada y Bibiana Castillo, participan su fallecimiento y elevan oraciones en su nombre-

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Tere Nuno, Mavi Auat, Fernanda Auat, Ditho Barraza, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en tan difícil momento

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Tu inesperada partida nos dejó un inmenso dolor. Que Dios te reciba en su regazo dándote el descanso eterno". Tu amigo Carlitos Sánchez y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Amira Kermes Tauil y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus amigos de los jueves (APIF) Bachicha, Claudio, Fredi, Ramiro, Ricardo Sosa, Julio, Paul, Juancho Bonacina y Charly, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ana Maria Massif, hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Miguel Ángel Giuliano, su esposa Teresita Juarez y sus hijas Alejandra, Angeles, Laura y Belén junto a sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Eduardo Pedemonte, Angeles Giuliano y sus hijos Francisco, Valentina, Guillermina, Candelaria y Ernestina participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Con mucho afecto nos unimos al dolor de sus padres y demas familaires. Oramos por ustedes. Raul Basbus y familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Roberto, Cristina, Nicolás y Miguel Ángel Vittar despiden al amigo Luis y acompañan a Umbico, Norma y demás familiares en este momento tan triste de sus vidas. Rogamos por su descanso eterno.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Marcelo Curi y familia participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus familiares: Carlos Alberto Auat, Norma C. de Auat y sus hijos Carlos (h), Juan Pablo, Luis Roberto y Ramiro Federico con sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sr. Argentino Cambrini (a), sra Cecilia Llapur (a) y familia participan con pesar su fallecimiento, acompañan con cariño a Pamela y a toda su familia en tan dolorosos momentos. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias acompañan en tan doloroso momento a Norma y Umbico.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Elio Edgardo Falco, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Dr. Felipe Pavón, sus hijos: Diego, Facundo y Elisa acompañan con profundo dolor a su amigo Humbico y Sra. Se ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana y Marcelo Figueroa (hijos de Lito) y respectivas esposas e hijos acompañan a Humbico y flia. en tan doloroso momento, elevando a Dios oraciones para su eterno descanso.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Jorge Robles Avalos y Aida Hoff, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Humberto Filippi, Teresita Meleán y flia., participan con mucho dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Cacho Lobos y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Luis, ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Tufi Saad y flia., participa con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia. en su dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Claudia Aprile y Alfonzo Migueles acompañan a Pamela Asís. Estamos de corazon junto a su familia, reciban un abrazo de esperanza.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Luis Salomón y flia., acompañan a la familia con profundo dolor por el fallecimiento de Luis, ruegan oraciones por su eterno descanso.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. El amigo de su familia, Mario Fioramonti, acompaña a Humbico y Sra. Soledad y Tono en este doloroso momento. ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Pablo Soria y Claudia Lucia Falcione, participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestra amiga Soledad.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Federico Mikkelsen - Loth. Maria Cristina Hoff, sus hijos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Norma y Humbico en este difícil momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Pablo E, Correa y sus hijos Cristina y Juan, Esther y Jose, Oscar y Mirta con sus respectivas flias., acompañan a Pamella en tan doloroso momento y ruegan por su pronta resignación cristiana.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. La comunidad educativa del Colegio Santigo del Estero English High School, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra alumna de 7º Grado. ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Norma Saad, Martha Saad, Ema Saad, Tufi Saad y sus respectivass flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en tan dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Celia, Haydeé y Abraham Auat y flia., participan acongojados la repentina partida del amado hijo de sus primos Norma y Humbico, ruegan oraciones en su querida memoria y el consuelo para su esposa e hija.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "El cielo y las estrellas, están de fiesta, está llegando un ángel".Te recordaré siempre, Su prima Chiqui Julian, Guillermo Quiroga, sus hijos Valeria, Jorge y Juan con sus respectivas flias., participan su fsallecimiento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Norma Rafael de Anauate, sus hijos Patricia, Julio, Carolina, Maria de los Ángeles y Nadia con sus respectivas flias., participan con profundo dolor su falecimiento y acompañan a la flia. Julián en tan duro momento, rogando por su consuelo.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Envía tu luz y tu verdad que ellos me guien y me conduzcan hasta tu monte Santo, has tu morada".Tus amigas de la infancia; Patricia Cavalotti, Maria de los Angeles Mulki y Paula Rumié participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Silvina Pinto y familia, participan su fallecimiento, acompañando a su hija Ámbar Julian en este difícil momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ramiro Chedid participa con dolor su fallecimiento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Héctor A. Chedid y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Joji Canllo, Julián Canllo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en su dolor y elevan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sofía Flores y familia, acompañan con profundo dolor a su sobrino Humbico, Norma y Soledad en la inesperada partida de Luis Alejandro. Se ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Maria Adela Auil de Rossini y sus hijas Luisa del Valle, Amalia y Mónica, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Alejandro Oller y Sra. Luciana Ahuad y Paulina Ahuad participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Mavel Navarro de Nader, sus hijos Mónica y MIguel acompañan con oraciones a Humbico y Norma, rogando al Señor fortaleza ante tan doloroso momento.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Mónica Nader participa con profundo pesar el fallecimiento de Luis, primo de sus amigos Celia, María Ines, Elizaberth, Jorge, Pedro y Alejandro. Ruega oraciones en su memoria.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Luis Assís, Estela y Osvaldo participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su eterno descanso y resignación para su familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Zuni Assís de Retamosa, sus hijos: José y Silvia; Marizu y Adrián; Ana y Damián y Pablo y Mariana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso y fortaleza para su familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Chichí Chamas de Llapur, sus hijos Graciela, Cecilia y Tini, sus nietos Javier, Tomás y Cecilia María acompañan a Pamela y a toda la familia de Luis en este momento de dolor. Piden oraciones y resignación para sus seres queridos.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. María Angelica Urueña Zain, María Pía Urueña, sus hijas María del Pilar y María del Huerto Maidana, y Margarita Zain de Urueña, participan con profundo dolor su fallecimiento. Y acompañan a Pamela, Luis y Amparo, en tan tristes momentos.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". La familia de Enrique Nasif Saber acompaña a toda su familia en este dolor rogando por el eterno descanso de Luisito.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. El amor de Dios es infinito, Él recibe a todos sus hijos con los brazos abiertos. Amigas de su hermana Sole: Ángela Arredondo, Candela Melean, Carmen Castillo, Inés Castellano, Lissy Vega, Lorena Castro, María José Corvalán, Valeria Canavesio y Verónica Roca.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Ramiro Montoto y María José Corvalán; sus hijas Malena, María Emilia y Paulina participan el fallecimiento del papá de nuestra querida Ambar. Elevan oraciones en su memoria y ruegan resignación para su familia.

JULIÁN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. María Pía Reinoso, Mariana Chemes, María José Corvalán y Laurencia Sialle acompañan a Pamela y Luis en este momento de dolor y piden a Dios que les brinde consuelo.

JULIÁN, LUISA ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. María Abalos Cerro y su esposo Juan José Gauna participan su fallecimiento y despiden al querido amigo. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA, FERMINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus hijos Mirian y Mary Bravo; sus nietos Pablo, Sergio, Diego, Fabian, Mauro, Natalia y Silvana sus bisnietos Franco, Milena Sofia, Liz, Luz, Abril. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz Cob. Caruso Cia. Argentina de Seguros SERV. REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

MEDINA, FERMINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Sus sobrinas Maria Lidia Medina, Estela Inés Medina de Coronel y Elsa Beatriz Medina, participan el fallecimiento de su tia Pety y ruegan oraciones en su memoria.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Dr. Francisco Viaña y Adriana; Ing. Francisco Viaña y Lupi; Guadalupe Viaña y Yeyo participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Elena Cornejo de Mansilla y familia, acompañan a Laura y familia en estos tristes momentos.

MOLEJÓN, LUIS EDUARDO Dr.(q.e.p.d.) Falleció el 29/5/18|. Alicia Cornejo de Paz y familia acompañan a Laura y familia en estos tristes momentos.

TEVEZ VDA. DE PAZ, PETRONA NOLAZCA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/17|. Madre querida como cuesta vivir sin tu presencia. Cuesta volver a tu casa y no verte. Tu ausencia duele, todos te lloramos, te extrañamos, pero tenemos el consuelo de saber que estás en lugar lleno de paz y luz. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.





RUIZ, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Su hija Vanina Noelia Ruiz, hnos. Mica, Yoly, Claudia y Pocha, sus compañeras de la vida Noemi y Silvia, participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados a las 11 hs. en el cementerio Jardin del Sol. C.D. Belgrano 532. S. Vel. Servicio Caruso Cia. Arg. de Seguros- ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 31/5/18|. Su esposa Liliana Maidana, sus hijos Celene, Fredi y Leo, sus Hermanos Sandra, Omar, Maria y Marcelo, sobrinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





BÁEZ DE NIETO, PETRONA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Oscar Castillo, su esposa Mary Montis y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

BÁEZ DE NIETO, PETRONA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Dr. Cristian Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

BÁEZ DE NIETO, PETRONA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Raúl José Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus sobrinos, hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa con sus respectivas familias lamentan la partida de la querida tía Beby y acompañan en este momento al tío René y primos ante tan irreparable pérdida, rogando al Altísimo les dé una pronta resignación. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus sobrinos Liz Naufal y flia, Daniel Naufal y flia, Roxana Naufal y flia, y Silvina Naufal y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Sus primos Manuel Jorge, Blanca Rosa y sus respectivas flias., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Que el Señor la cubra con su manto de misericordia, de gracia y la tenga entre sus elegidos. Caritas Diocesana de Santiago del Estero acompaña en estos momentos difíciles a su hermana Betty, miembro de la comisión diocesana. Participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque haya muerto vivirá". (Juan 11,25). La comunidad de la Capilla Santa Clara de Asís del Bº Misky Mashy acompañan a Betty Brizuela de Carreras, integrante de la comunidad, con oraciones por la partida a la Casa del Padre Celestial de su hermana Ebelia.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Gladys E. Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo Figueroa ( hijos de Lito) y fñia. acompañan a su esposo René e hijos en tan doloroso momento, Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Joji Canllo, Julián Canllo y flia. participan su fallecimiento y acompañan a sus fliares. en su dolor, Elevan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Betty Azar, Graciela y Gabriela Azar participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel y Juan; su hija política Marcela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar su más sentido pésame a su esposo René, sus hijos, nietos y demás familiares por irreparable pérdida, elevamos oraciones por su eterno descanso.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Domingo Juan (Toti) y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida vecina y abrazan con el afecto de siempre a su esposo René, sus hijos Negro, Carlitos, Luis y Gaby en este doloroso momento.

BRIZUELA DE JORGE LLADO, EBELIA ANTONIA (Beby) (q.e.p.d.) Falleció el 30/5/18|. Señor ya está ante tí, recíbela en tu Reino. Zulma Mansilla, Mary Canllo de Jozami y Kika Pereyra, amigas y ex-compañeras de su hermana Betty de Farrera, del Jardín de Infantes Nubecitas, participan su fallecimiento y la acompañan en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 1/6/18|. Sus hermanos, sobrinos y sobrinos nietos, sus restos serán inhumados hoy 11:00 hs en el cementerio Cristo Rey Loreto, cob. IOSEP. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.





NAVARRETE, MARIO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/6/17|. Hoy se cumple un año de la ausencia que no esperábamos, y viene a nuestro recuerdo, la gran persona que fuiste. Permanecerás por siempre en el corazón de los que te amamos. Tus padres, hermanos, hijo, tíos y sobrinos invitan al responso que se rezará hoy sabado a las 16 hs. en el cementerio de Nuev Esperanza, para rogar por el eterno descanso de su alma.