“El Presidente puso el turismo como eje central de su gestión y también lo hizo Zamora"

02/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (c) El ministro de Turismo de la Nación, José Gustavo Santos destacó las características del nuevo campo de golf internacional de 18 hoyos y del crecimiento que hoy vive Las Termas de Río Hondo como destino turístico a nivel internacional.

"Las Termas además de ser un centro de desarrollo termal, se ha convertido en un centro deportivo de los principales del país, la apuesta del turismo deportivo se complementa con este campo de golf internacional que todos hablan y principalmente los especialistas dicen que es magnífico. La inauguración de este campo es muy trascendente porque aporta un recurso que no tenía en esta dimensión así como lo es el Autódromo, que tiene una significación no solo para Santiago sino para la región y todo el país, por lo tanto, es un plus al desarrollo del deporte particularmente como un recurso turístico .El golf es uno de los deportes con más demanda en la República Argentina" sostuvo el funcionario, en diálogo con EL LIBERAL.

"Desde Turismo de la Nación, lo que hacemos es apoyar todo tipo de eventos que tienen significación internacional y que por ese aspecto de proyección de marcas, publicidad y de promoción del país en el mundo, son de mucha utilidad en nuestra estrategia de promoción turística. Desde esa óptica, estamos apoyando una serie de eventos internacionales como lo venimos haciendo por ejemplo en Santiago del Estero con el MotoGP", amplió. Más adelante manifestó: "Desde la gestión del presidente, Mauricio Macri, puso al turismo como uno de los ejes básicos esenciales de este gobierno, como también lo hizo el gobernador Zamora, y eso es muy importante. El turismo en el mundo, hoy genera uno de cada diez puestos de trabajo.