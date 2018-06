Nalbandian: "Tiene muy buena pinta"

02/06/2018 -

David Nalbandian, ex tenista profesional argentino, en una entrevista con EL LIBERAL resaltó las características que tiene el campo de golf que fue inaugurado ayer por el gobernador Gerardo Zamora. "Siempre es importante cuando se realizan obras que generan fuentes de trabajo. Por el diseñador (en referencia a Robert Trent Jones Jr.) y por las características, tiene muy buena pinta. Aún no lo he visto en su totalidad, pero sí lo haré mañana (por hoy)". expresó quien además desarrolla una intensa actividad en el automovilismo, y en otro momento el polo.

El deportista, oriundo de la ciudad cordobesa de Unquillo, es un amante de este deporte de precisión. "Siempre me ha gustado el golf y juego desde hace un par de años".