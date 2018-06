Natalia Vera quiere meterse en la gran final en Bolivia

Fotos CONFIANZA "Naty" confía que puede alcanzar la final hoy en el velódromo de Cochabamba.

02/06/2018 -

La ciclista santiagueña Natalia Vera sigue siendo una de las animadoras del Campeonato Sudamericano en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en donde ayer volvió al velódromo en la especialidad de Velocidad Individual, para codearse con las mejores en su primera incursión como mayor, y lograr la clasificación para las semfinales de la prueba.

Precisamente, Natalia Vera no ocultó su felicidad al término de la carrera, para comentar que se tiene fe para tratar de volver a conseguir una medalla más para el ciclismo argentino.

La santiagueña se medirá hoy por la mañana ante una representante de Venezuela.

"La verdad que fue una prueba difícil, pero estoy feliz por el resultado. Pude llevar adelante una estrategia importante. Fue bueno el haber quedado segunda porque ahí se compite con el que tiene peor tiempo y bueno, justo por suerte me tocó terminar con una que me permite llegar a las semifinales. Sé que en el arranque yo estoy mejor que mi rival, pero arriba somos parejas así que mañana (por hoy) obvio que vamos a dejar la vida contra la venezolana para intentar llegar a la final por el oro o la plata. Si no se da iremos por el bronce con una pedalista de Colombia", indicó.

Natalia Vera agradeció a sus entrenadores Daniel y Norberto Capelli, por su apoyo. "También quiero agradecer el trato de Walter Pérez, y el apoyo del Enarc. Quiero mandar un saludo a mi familia y a Santiago".