Fecha doble de divisiones formativas

02/06/2018 -

El Torneo Dr. Gerardo Zamora de divisiones formativas continuará hoy con una doble jornada.

La programación es la siguiente: desde las 10, Coronel Borges vs. Pozo Hondo, Independiente vs. Huracán, Fernández BBC vs. Quimsa y Lawn Tennis vs. Juventud; 11, Newbery vs. Atamisqui y Lawn Tennis vs. Coronel Suárez; 14, Sportivo Colón vs. Atamisqui; 15, Tiro Federal vs. Red Star; 16, Coronel Suárez vs. Defensores y Newbery vs. Quimsa.

Mañana jugarán Pozo Hondo y Loreto, desde las 11.