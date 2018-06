Acosta y Chatruc le tienen fe a la selección

Fotos EXPONENTES. Los ex futbolistas, Alberto Federico Acosta y José Chatruc, están de visita en Las Termas de Río Hondo.

02/06/2018 -

Dos ex futbolistas llegaron ayer a la ciudad de Las Termas de Río Hondo, para disfrutar de la inauguración del campo internacional de golf. Alberto Federico Acosta y José Chatruc, disfrutan de las bondades de la ciudad y en la oportunidad, hablaron con EL LIBERAL sobre el Mundial Rusia 2018 que está próximo a comenzar.

El "Beto" Acosta jugó en la selección argentina y, por supuesto, no pudo evitar referirse a lo que será la gran cita del fútbol. El ex delantero de Boca y San Lorenzo, entre otros equipos, destacó al respecto: "Hay que tenerle fe a la selección. Tenemos al mejor jugador del mundo. Es un equipo muy bueno el que ha conformado Sampaoli. No debemos ser exitistas sino comprender el esfuerzo que todo jugador hace. Estoy muy satisfecho con el equipo. Considero que vamos a estar muy bien representados. En cuanto a los arqueros, es decisión del técnico a quien considere el mejor para que defiende el arco. Me pone muy feliz saber que vamos a un torneo de alto rendimiento y con un equipo de primera".

Sobre su visita a Las Termas, el "Beto" aseguró: "Estoy feliz de estar en Las Termas para participar de un evento deportivo tan importante. Estoy honrado de ser parte de este acontecimiento"

A su turno, José Chatruc, ex jugador de Racing, Estudiantes y Quilmes, entre otros, puntualizó: "En lo que respecta al Mundial, estoy convencido de que la selección hará un muy buen papel. Tenemos un equipo muy sólido. Estoy seguro que la Argentina estará muy bien representada en este Mundial de Rusia. Messi es un mago que nos deleitará con sus jugadas. No hay una messidependencia sino un equipo que trabaja muy bien con un gran DT. Los argentinos no nos tenemos que desesperar. La selección hará un muy buen papel", cerró Chatruc.