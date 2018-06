Lucca Guercio sigue de racha: campeón en dobles

02/06/2018 -

El santiagueño Lucca Guercio, con Martín Casal como compañero, se consagró campeón en dobles en el Torneo Regional de tenis, que se disputa en los courts del Santiago Lawn Tennis Club.

Guercio/Casal venció a Justino Soto/Leandro Aranda por un doble 6/2 para quedarse con el título en la categoría Sub12.

En singles, Guercio venció ayer Juan López por 6/0 y 6/1 y se convirtió en finalista. Hoy a las 9 irá en busca del título frente al correntino Santino Mortola, que venció en semifinales a José Fernández por 6/3 y 6/2.

La "second chance" de Sub12, Valentino Mercanti logró el primer puesto, tras derrotar a Justino Pfister por 0/6, 6/4 y 7/6.

En Sub14, la final de singles tendrá como protagonistas a Gian Cittadini y Thiago Messa.

En el mismo horario se jugarán las semifinales del "second chance" Sub14: Pedro Bello vs. Lautaro Correa y Tomás Pacheco vs. Tomás Galera.