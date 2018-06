Debutan los chicos en el Regional

Fotos CRECIMIENTO. Santiago Rugby será uno de los animadores de este campeonato en todas sus divisiones.

02/06/2018 -

Santiago Lawn Tennis, Old Lions y Santiago Rugby debutarán en la jornada de hoy en el Torneo Regional Juvenil de Rugby que, tal como sucedió el año pasado, nucleará a equipos de las provincias de Salta y Jujuy.

Cabe recordar que ante la decisión de los equipos tucumanos de no participar en este tipo de certámenes, el evento se desarrollará entre estas tres provincias. Los tres equipos santiagueños se presentarán como locales en esta primera fecha de un campeonato en el que jugarán las divisiones Menores de 15, M/16, M/17 y M/19 años, y en el que habrá cuatro clubes salteños y un jujeño.

Primera cita

En esta primera fecha, Old Lions recibirá la visita del siempre complicado Tiro Federal de Salta.

En tanto que los chicos del parque Aguirre, Santiago Lawn Tennis Club serán anfitriones del conjunto de Tigres. Y finalmente, en avenida Costanera (N), Santiago Rugby recibirá la a visita de Universitario de Salta, en duelos que se presagian por demás interesantes.

Este es el programa completo de la primera jornada competitiva regional.

En cancha Old Lions: a las 10.30, Old Lions vs. Tiro Federal en M/15 y a las 12 en M/16, M/17 y M/19

En cancha Lawn Tennis: a las 11, Santiago Lawn Tennis vs. Tigres en M/16 y M/17; 12.30, en M/15 y M/19.

Y finalmente en el campo de deportes de Santiago Rugby: el dueño de casa, Santiago Rugby, enfrentará a Universitario de Salta a las 14 en M/15 y M/17; en tanto que a las 15.30 lo hará en M/16 y M/19.

Será una jornada deportiva para no perderse con el mejor rugy juvenil.