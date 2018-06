La recaudación impositiva creció 43,4% en mayo

Fotos RETENCIONES Subieron 59,7% y llegaron a $10.800 millones.

02/06/2018 -

La recaudación impositiva de mayo aumentó 43,4% respecto a igual mes del año pasado al sumar la cifra récord de $295.400 millones debido a los ingresos alcanzados en Ganancias, IVA, créditos y débitos bancarios, y comercio exterior.

"La recaudación sigue reflejando datos firmes del nivel de actividad y del consumo interno", dijo el director de la Afip, Leandro Cuccioli, al presentar las cifras de la recaudación de mayo en la sede del organismo.

El funcionario destacó que esta "es una cifra record" cuya base de comparación no está influenciada por el sinceramiento fiscal tal como sucedió en meses anteriores.

Uno de los tributos que más traccionaron fue Ganancias que subió 46,2% para sumar más de $76.400 millones. En este sentido, Cuccioli consideró que "venimos de un muy buen 2017, que se reflejó en los balances de las sociedades", y se tradujo en un aumento en la percepción de Ganancias. Además, "estamos comparando con un mes de 2017 en que la actividad económica empezaba a levantar", dijo el funcionario.

Cuccioli advirtió que "no me preocuparía si los meses siguientes no tenemos porcentajes de crecimiento tan altos" en la recaudación "porque estaremos comparando con meses en que se dio la recuperación" de la economía, que alcanzó a casi el 3% en 2017. El IVA registró una suba de 46,2% para superar los $87.300 millones, si bien en este gravamen "pesa" una inflación interanual del 25%.