Julieta Nair Calvo prefiere no verse en las escenas de sexo

02/06/2018 -

La actriz Julieta Nair Calvo regresó a la pantalla chica para interpretar a la fotógrafa que enamora al personaje de Rodrigo de la Serna en el unitario "El lobista", de Canal 13.

Y si bien el año pasado ya protagonizó escenas de marcado erotismo junto a Violeta Urtizberea, con quien componía la relación de una pareja homosexual, la actriz confesó que cada escena de sexo le genera un nuevo nerviosismo.

"Siempre da nervios y no es lo más cómodo del mundo. Imaginen. Siempre digo que se ve de un modo, y cuando lo grabás no es tan así, porque obvio que la situación no es tal cual como se ve, porque hay mucha más gente ahí", aseguró durante una entrevista radial con el programa "Por si las moscas", en torno de la escena que compartió con De la Serna.

Y al igual que ya lo hicieron varias actores, Nair Calvo dio detalles de cómo se graban esos momentos de intimidad: "Piden que cortemos para correrme el pelo, por la continuidad, que se suban las sábanas para que no se vea... Todo eso que no se ve hace que no lo vivamos tan románticamente, como después se ve tan lindo en la pantalla, con música y todo".

Y agregó. "A mí me parece que todo lo que sume al proyecto, y que tenga un sentido en la historia, no hay por qué sacarlo. No tengo pudor con esas cosas. Obvio que no es de las escenas que más me gustan hacer porque dan pudor y se genera una incomodidad. No me gusta verlas para nada, porque no me gustan las caras. Uno no sabe muy bien qué hacer en esa situación, entonces, es raro. Una dice ‘qué es esa cara, ese sonido, Dios mío’".