Vieron a Oriana Sabatini muy cerca de Paulo Dybala

02/06/2018 -

El rumor no es nuevo, pero desde que comenzó a rodar, los protagonistas se encargaron de negar la información. No obstante, los comentarios vuelven a surgir, y esta vez fue Rodrigo Lussich, en su programa Confrontados, quien contó que la actriz y cantante Oriana Sabatini fue vista junto al delantero de la Selección Argentina, Paulo Dybala, en el exclusivo barrio de Puerto Madero antes de la partida del futbolista al Mundial de Rusia 2018. Según el periodista, para evitar ser vistos habrían salido de un edificio en un auto manejado por ella, aunque una revista podría tener las fotos del momento. El panelista César Juricich se comunicó por whatsapp con la hija de Catherine Fulop, pero no recibió respuesta alguna. "Me puso tick azul", detalló y agregó: "El que calla, otorga".