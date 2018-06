Gisela Berger no le tiene celos a Karina Rabolini

02/06/2018 -

Después de muchos silencios en torno de su relación con el exgobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, con quien tiene una hija, Gisela Berger confirmó que están viviendo juntos.

"El amor es lo que supera un montón de situaciones y cosas. Estamos viviendo juntos. En La Ñata y en Palermo, estamos un poco en capital y otro poco en La Ñata", contó en el programa "Hay que ver", que conducen José María Listorti y Denise Dumas, por Canal 9.

Por otra parte, se refirió al vínculo que aún mantiene Scioli con su ex, Karina Rabolini. "La verdad es que no sé mucho, pero a veces sé que hablan. Que se llaman por teléfono, se escriben, es una relación de no sé cuántos años. No me da celos para nada", comentó. Y admitió que el casamiento no es algo que la desvele, por el momento.