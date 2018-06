Ludovico Di Santo: su primer beso a Michel

02/06/2018 -

Ludovico Di Santo interpretó distintos tipos de personajes a lo largo de su carrera televisiva, y esta vez le tocó darle vida a un joven que se enamora de un profesor, en "100 días para enamorarse".

Invitado al programa "Morfi, todos a la mesa", Ludovico reveló cómo vivió la escena del fogoso beso con el personaje que interpreta Michel Noher.

"¡Lo que me costó darle un beso! Pero mi personaje es muy intuitivo", señaló el actor con humor.

Luego cuando Zaira Nara, en su papel de conductora del ciclo le preguntó si le costaba más besar a un hombre que a una mujer, Ludovico respondió con sencillez. "No es más difícil. Es igual. Lo beso como beso yo. No tengo muchas maneras de besar. Cuando uno no besó a alguien, hay una energía que se transforma con el primer beso... El beso es clave. Ahí decimos ‘seguimos o nos quedamos ahí’". Di Santo está feliz con su personaje.