Mariana Nannis estalló de rabia contra los periodistas a la salida de un evento

Fotos Mariana no sabe si acompañará a sus hijos a la entrega de los Martín Fierro.

02/06/2018 -

En medio de los rumores de separación de Claudio Paul Caniggia, Mariana Nannis viajó a Buenos Aires para asistir a la presentación del libro de una amiga que lleva por título "Separada a los 50", y en ese marco continuaron las conjeturas, que los periodistas de espectáculos intentaron dilucidar poniéndole a su disposición los micrófonos. Esa actitud terminó por hacerla estallar. "No hablo nada, no digo nada. Yo no presento un libro, yo te puedo hacer una biblioteca", dijo enojada ante el micrófono de "Nosotros a la mañana".

Y agregó. "Les voy a explicar una cosa: vine a una presentación de un libro, tienen que respetar a la escritora y respetarme a mí. Son unos maleducados. ¡La tienen que respetar a ella!".

Al ver que los cronistas de los distintos programas seguían sus pasos, lanzó algunas declaraciones al paso: "Esperen un poco, vamos a hacer una cosa. No me separé de Caniggia, no estoy en bancarrota y no hablo de más nada. Son todos unos maleducados. Yo estoy adentro de un lugar, me invitó una amiga y no está bien (lo que hacen)... No me dejaron estar ahí adentro, ni comer un pedazo de sushi...". Rápidamente subió a su automóvil y se fue del lugar.