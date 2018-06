Carmen Barbieri reveló una intimidad de Federico Bal

02/06/2018 -

No hay tema del que Carmen Barbieri huya hablar. Ni siquiera de un aspecto tan íntimo como lo es el tamaño de los genitales de su hijo. Y quizás esa naturalidad se deba a que su vida ha transcurrido sobre tablas, y siente al público como parte de su familia. Sea por la razón que fuere, Carmen sorprendió cuando entrevistada por el programa "Perros de la calle", contó que, cuando su hijo era pequeño, "no tenía nada". "Ah, ¿es dotado? No sabía, cuando era chiquito, pensábamos que no tenía sexo, no tenía nada. Mi mamá decía este chico tiene un problema, siguió creciendo y tenía un botón, y un día apareció una fábrica de botones de golpe", dijo con humor.