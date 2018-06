Viajando con la poesía como paisaje

03/06/2018 -

Como una poesía que gi­ra al compás del tiempo, Juan Avendaño funde sus versos en busca de nuevas aventuras, viajes tal vez sin destino, pero que terminan siendo un regre­so a sí mismo.

La tierra no se para y si­gue dando vueltas, tampoco los sueños de quien la viven­cia. “La poesía es una forma de ver el mundo, de crear nuevas realidades, nuevos escenarios, nuevos mundos, es interpreta­ción y creación…”, confiesa el poeta santiagueño, mientras desanda a diario por esa hoja de ruta que lo ha llevado hasta esta geografía de la poesía.

En tus poemas hay una fuerte impronta de los viajes que has realizado ¿Es la poesía un modo de reconstruir esos lugares y de algún modo compren­derlos?

- Me gusta pensar que la experiencia del viaje como la poesía, son dos modos de aprender a ver la realidad. La poesía muchas veces me per­mite comprender los lugares que he tenido la oportunidad de conocer. Cuando escribo sobre algún lugar, por lo gene­ral suele ser después de haber­lo visitado y en el poema, creo que termina de cerrarse el cír­culo, de completar la experien­cia del viaje. A veces funcio­na a la inversa, es el poema el que inicia la experiencia y lue­go la geografía completa el re­lato. La poesía es un modo de entender la realidad, de ver el mundo de otra manera, quizás de una que a mi entender, re­sulta más perdurable.

¿Qué poetas son de tu preferencia y cuáles son los poemas que recomen­darías a un lector que aun no se acercó al género?

- Tengo una biblioteca bas­tante variada en el género poe­sía, muchos de los ejemplares fueron recibidos a préstamo indefinido de bibliotecas ami­gas, sin embargo creo que las voces que más disfruto y en las que me veo identificado como lector, son las de Mario Tre­jo, Jorge Boccanera, Leopol­do Castilla, Joaquín Gianuzzi, Gelman, Juarroz, Roberto Bo­laños, Mario Santiago Papas­quiaro, Jack Kerouac, Filin­gretti, Charles Bukowski.

Ser el hijo menor de una fa­milia vinculada con las letras (en distintos terrenos), me permitió contar con una gran variedad de libros para poder encontrar el gusto propio por la poesía. También la posibi­lidad de compartir estas afi­nidades con amigos y herma­nos, ampliaron el modo de entender la poesía. Hace po­co mi hermano, Francisco, me prestó un libro del poeta Ce­sare Pavese: “Trabajar cansa/Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”, que sin duda recomien­do no solo por la belleza poé­tica sino por su vigencia, por ratos pareciera ser escrito en Santiago pero con un paisaje absolutamente distinto.

Con relación a los poe­mas que puedo recomendar a quien aún no se ha acercado al género… de Trejo, “Orgasmo” y “los campeones de la noche”; de Boccanera “Marimba” y “Blues”; del Teuco Castilla “El desierto” y “el Amanecido”; de Bukowski “The laughing heart (el corazón sonriente)”, quizás este sea el único poe­ma esperanzador de la obra de Bukowski.

¿Qué sentido tiene en la actualidad escribir poesía?

-La poesía es una forma de ver el mundo, de crear reali­dades nuevas, nuevos escena­rios, nuevos mundos, es inter­pretación y creación. Todo he­cho puede ser un hecho poéti­co, sólo está a la espera que el poeta lo descubra. A decir del poeta Leopoldo Castilla, “el que contempla dura más”, la poesía es también esto, la per­durabilidad de la imagen y de la palabra. Es un ente autosus­tentable, la poesía existe a pe­sar del poeta, y se revela en el poema que es el lugar de co­munión entre ambos. En to­do poema resuena con mayor o menor fuerza la poesía y es el poeta quien debe encarar esa labor con suficiencia. La poe­sía es unidad, cosmos, mate­ria, éter, lo sagrado y lo profa­no, carencia y vastedad.

Tus poemas fueron pu­blicados en distintas anto­logías, pero aun no publi­caste uno propio ¿Tienes en mente hacerlo pronto?

-La publicación propia es algo pendiente, las publicacio­nes en antologías me sirvieron para llegar a lectores a los que quizás no habría podido lle­gar de otro modo. Me encon­tré con una dificultad inicial de revisar y reescribir el poe­ma incansablemente y encon­trarme luego con que el pri­mer libro “Caja Negra”, sentía que no había sido escrito por mí, esa fue una de las razones por las que no fue publicado. Después avancé en otros pro­yectos, en una voz distinta o en un formato diferente, creo que voy cambiando el modo de es­cribir poesía porque ni la rea­lidad es la misma ni yo pongo la mirada en las mismas cosas.

De todos modos, no descar­to la posibilidad de publicar, ya sea los trabajos anteriores o los que actualmente estoy escri­biendo, o quizás reunirlos en una antología propia. De igual manera, disfruto del recitado del poema para suplir la publi­cación ausente. Trato de parti­cipar en recitales de poesía, en lecturas colectivas o en festi­vales en los que se pueda brin­dar un espacio para este géne­ro, creo que es muy enriquece­dor poder compartir con el lec­tor/oyente y que algunas ve­ces el poema logra llegar a su cometido recién cuando lo es­cucho en voz alta, pero esto es una opinión absolutamente personal.