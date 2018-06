“Troilo tenía la cabeza de un director de orquesta y el carisma de Louis Armstrong”

03/06/2018 -

El periodista, escritor y traduc­tor Eduardo Berti (Buenos Aires, 1964) traza en “¿Por qué escucha­mos a Aníbal Troilo?” un recorrido por la vida del compositor y bando­neonista y da cuenta del legado que dejaron su figura y su música para la cultura popular argentina.

“El bandoneón de Pichuco, pu­ra poesía, se abre como una heri­da y hiere”, señala Berti en el libro editado por Gourmet Musical, en el que logra plasmar las distintas face­tas de Troilo (1914-1975), y asevera que reúne “la autenticidad conmo­vedora de los músicos de blues con una cabeza digna de un director de orquesta y el carisma de un músico como Louis Armstrong”.

Autor de novelas como “Agua”, “Todos los Funes”, libros de cuen­tos como “Los pájaros” y antologías como “Galaxia Borges” con Edgar­do Cozarinsky, “Galaxia Flaubert” y “Fantasmas”, con este trabajo sobre Troilo, Berti vuelve a escribir sobre música después de haberlo hecho en “Spinetta: Crónica e iluminacio­nes” y “Rockología: Documentos de los ‘80”.

El periodista concedió una en­trevista. ¿Cómo fue tu acerca­miento a Troilo?

- Eduardo Berti: Fue lento co­mo el de toda mi generación, los na­cidos a fines los 60 o mediados de los 70, que crecimos en la dictadu­ra y encontramos en el rock nacio­nal una especie de isla de resisten­cia. De chico me gustaba lo más ro­quero del tango: Piazzolla, algunas actitudes del Polaco Goyeneche, Ju­lio Sosa. Cuando estaba por cumplir 30 años y ya venía trabajando con el rock argentino, se me acercó la gen­te de FM Tango para proponerme una serie de documentales sobre tango. Fueron años muy intensos en los que descubrí y me enamoré del tango, de la poesía, de la místi­ca. Nunca la había volcado por es­crito pero sentí que Troilo era la fi­gura central porque todos los músi­cos a los que entrevistaba me habla­ban con mucho cariño y admiración de él como músico y como persona.

¿Qué te parece que conden­saba como centro?

- Comprobé que permite hablar de Gardel, pero también de Piazzo­lla porque su obra dialoga y conver­sa con ambos. Permite hablar del bandoneón, de la orquesta, de la in­teligencia con la que Troilo reaccio­nó cuando vino la decadencia de las grandes orquestas por razones eco­nómicas.

En el libro destacás su ta­rea de compositor más allá de su rol de bandoneonista y di­rector. ¿Por qué?

- Porque es la más invisible. El bandoneón en la falda de Troilo se ve, Troilo dirigiendo la orquesta, sonriendo delate de los músicos se ve y forma parte de su iconografía pero ver su tarea como compositor es más difícil, es como la letra chi­ca de un contrato. Hay que ver que muchos de los tangos que forman parte de la orquesta de Pichuco, que consagraron a cantores como Goye­neche, Rivera y muchos más tienen melodías de Pichuco.

Vivís en París, ¿cómo fue escribir este libro desde esa ciudad?

- Escribir un libro de tango des­de París es un ejercicio de distancia. De todas maneras, este libro en sí es un ejercicio de distancia. No quise escribirlo desde el interior del tango porque no soy un experto y no per­tenezco a la generación del tango. La propuesta también tenía que ver con la distancia que implica la mira­da de un escritor acerca de un músi­co que pertenece a otra generación. Todas esas distancias las quise fran­quear con puentes distintos. Quise hacer un libro que se abriera como un bandoneón en muchos aspectos. La distancia no equivale ni a la frial­dad, ni a indiferencia, quise mezclar reflexiones rindiéndole un homena­je a Pichuco y tratando de explicar el misterio de su arte. Sé que cuan­do uno se propone algo así va a fra­casar, pero traté de hacerlo lo mejor posible y los más poéticamente po­sible.

En Troilo hay un enfásis en los silencios. Citás una frase suya sobre otro músico. “Toca muy bien, pero tiene un pro­blema, no toca los silencios”.

- Los silencios en él son funda­mentales. Por ejemplo, le dice a los cantores, a la orquesta que empie­cen a tocar bajito. Está la anécdota en la que le borraba cosas a los arre­gladores porque decía que con me­nos notas la emoción era más po­tente. Está dando una gran lección, como Flaubert, Hemingway, Ché­jov, como grandes maestros del si­lencio y del detalle.

Le dedicás un capítulo a su relación con Piazzolla. ¿Cómo definirías ese vínculo? Plan­teás que fueron vistos como una curiosa antítesis y decís que no es del todo falsa.

- Es un vínculo muy poderoso y trato de contarlo desde diferentes ángulos. Primero desde lo impor­tante que fue para Piazzolla, siendo principiante, ir a ver la orquesta de Pichuco. Por otro lado, quise pen­sar la antítesis entre ambos. Se di­ce que Piazzolla fue el gran revolu­cionario del tango y es verdad, pero no se puede decir que todo empezó de cero con él. Troilo es una figura de transición clave que le permitió a Piazzolla hacer muchísimos ensa­yos que después dieron frutos en su carrera solista.