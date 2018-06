Fotos Las estrellas presentes destacaron el campo de golf y su proyección

03/06/2018 -

Diversas figuras del ambiente artístico, deportivo y periodístico engalanaron la inauguración del Termas de Río Hondo Golf Club que ya está en la consideración como uno de los mejores clubes de golf de Latinoamérica. Entre las estrellas que brillaron en la ciudad termal, estuvieron presentes Carolina "Pampita" Ardohaín, el ex tenista David Nalbandian, "Tití" Fernández y Juanita Viale. También participaron periodistas de diversos medios como Marcelo Longobardi de Radio Mitre y CNN; Roberto Funes de C5N; el ex futbolista de Racing y actual periodista de Fox Sports, José 'Pepe' Chatruc, el ex piloto de TC, "Cocho" López, entre otros. Asimismo, Matías Kranevitter actual jugador del Zenit de Rusia y el ex vicepresidente del Club River Plate, Matías Patanian. A la lista se sumaron del rubro de la televisión, especialmente de la tira juvenil "Simona", como Gastón Sofriti, Stefanía Roitman, entre otros. El destacado periodista Marcelo Longobardi elogió las instalaciones. "La cancha me pareció genial y en unos años va a estar muy bien porque las canchas de golf necesitan de un tiempo para asentarse y va a ser una maravilla para la Argentina. El turismo internacional del golf es muy importante porque hay mucha gente que puede seguir las canchas que hace Robert Trent Jones. Me parece un polo turístico muy bueno". Por otra parte, Stefanía Roitman, acompañada de su pareja Gastón Soffritti, ambos protagonistas de la tira adolescente "Simona" se mostró muy agradecida por la invitación y dijo: "Es muy lindo todo, vine a acompañar a Gastón porque él juega al golf. El campo me pareció hermoso y es muy importante que haya estos lugares de nivel internacional y nosotros muy contentos de poder conocerlo". "TitÍ" Fernández, el reconocido periodista deportivo fue otro que dedicó palabras de elogio y dijo: "realmente es una cancha bárbara con un diseño muy bueno y va a traer mucho turismo, no sólo por esta cancha sino porque Termas de Río Hondo tiene muchos atractivos. Pude conocer las aguas termales en un circuito de aguas que es maravilloso, venís aquí y te olvidas del mundo y si a todo eso le sumas esta cancha de golf haces cartón lleno" "Pampita" ArdohaÍn, actriz y conductora, dijo que "la cancha de golf está realmente increíble. Yo no juego al golf, pero vinimos en grupo a conocerla. La pasamos re bien, y tenemos que volver más adelante. Felicito al gobernador de la provincia Dr. Gerardo Zamora por el hermoso proyecto que va a convocar muchos golfistas de todo el mundo". El popular notero Roberto Funes, del canal de noticias C5N, manifestó: "Me encanta la ciudad de Termas de Río Hondo, vine en otra oportunidad y siempre destacamos el deporte y la naturaleza que se combinan y esta vez nos tocó un día hermoso y fresco (por ayer) y la verdad que lo disfruté. Siempre es un gusto estar en Santiago". El jugador de Los Jaguares, Pablo Matera manifestó: "Esta cancha de golf es muy linda. Está en perfectas condiciones, tuvimos la suerte de ser los primeros en jugarla, realmente la disfrutamos. No tenemos este tipo de canchas en la Argentina, realmente va a convocar a mucha gente que ama el golf y el turismo". Osvaldo 'Cocho' López, ex piloto de automovilismo nacional, aseguró que: "esta cancha es realmente linda y si bien no soy un golfista profesional, ya que me dediqué a este deporte luego de correr, es muy importante disputar este tipo de deportes sobre todo los más jóvenes. Con esta cancha y con este deporte, se va a ver otro desarrollo turístico". Por su par te, el actor y músico Gastón Soffritti señaló "me encantó la cancha de golf que inauguraron en Termas, realmente quedó impecable. Es la primera vez que vengo, y es importante que se hagan muchas canchas en todo el país", recalcó. El ex jugador de fútbol, Alberto 'Beto' Acosta dijo que "la inauguración de este campo es increíble, la verdad que felicito a la gente, es algo de primer mundo y sin duda, se hizo mucha inversión. Felicito a toda esta gente que ha decidido encarar una cancha increíble". El jugador argentino de fútbol, actualmente en el equipo Zenit de Rusia Matías Kranevitter, señaló: "es hermosa la cancha, se encuentra en muy buenas condiciones. Creo que esta cancha va a llamar mucho la atención, y va a atraer a todo el norte argentino.