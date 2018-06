"No debe jugar con Israel porque es un territorio palestino"

03/06/2018 -

El rosarino Pablo Abdala, ex jugador del seleccionado de Palestina, cuestionó ayer la realización del partido amistoso entre Argentina e Israel, el sábado próximo en Jerusalén, al considerar que esa ciudad ‘es un territorio ocupado’.

‘A Messi, los jugadores y al técnico (Jorge Sampaoli) no les digo nada porque ellos son trabajadores que cumplen órdenes, pero sí le pido a la AFA que Argentina no juegue en Jerusalén porque es un territorio palestino ocupado por los israelíes’, afirmó en diálogo con Télam.

Abdala, de 46 años, ex futbolista iniciado en Rosario Central, defendió la camiseta del seleccionado de Palestina en 16 ocasiones a partir de 2002 luego de adoptar esa nacionalidad.

‘Realmente me da pena, bronca e impotencia que la AFA permita el partido de la selección argentina en Jerusalén, un lugar tan sensible e importante para el pueblo árabe-palestino. Lo expreso como ex jugador de la selección palestina y defensor de esta noble causa, tal vez la más justa de todas’, consideró Abdala.

‘Siento que Israel usa este partido para limpiar su imagen porque el conflicto no es religioso como lo quieren hacer ver. Ojalá que los señores (Claudio) Tapia, (Daniel) Angelici y los otros dirigentes de la AFA puedan rever la situación, aún quedan algunos días para este partido, que de amistoso no tiene nada’, criticó.

Finalmente, el rosarino advirtió que ‘el partido que jugará Argentina lo hará contra la selección de un estado colonialista, que viola sistemáticamente derechos y tratados internacionales’.

‘Pero sobre todo viola los derechos humanos del pueblo palestino, que cada día desde hace 70 años sufre y resiste una feroz ocupación y un genocidio lento’, concluyó.