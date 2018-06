Titular de Villa Hortencia huyó con $ 250.000 del club y fue a ver a Boca

Fotos ESTAFA La comisión directiva de Villa Hortencia desfilará esta semana por la Fiscalía. Álvarez sigue lejos.

03/06/2018 -

El presidente de una asociación vecinal huyó llevándose $ 250.000 y desde Buenos Aires envió un extenso mensaje a los integrantes de la comisión, ensayando una cuasi justificación: ‘No tengo cara para enfrentarlos; les devolveré peso por peso, pero en cinco años’.

La insólita defraudación es atribuida a Miguel Álvarez, titular de Villa Hortencia, con su sede en el Bº América del Sur.

Según la causa que impulsa el equipo del fiscal Sebastián Robles, la denuncia fue interpuesta por Cinthia Luna, asesora legal, al desaparecer Álvarez.

Agotadas las vías administrativas, la Justicia determinó que Álvarez se apoderó de $ 250.000 y viajó hacia la provincia de Buenos Aires.

Allí, habría gastado el dinero disfrutando de paseos, efectuando compras y presenciando partidos de su equipo, el Club Boca Juniors.

Motorizada la denuncia, Robles citó a Álvarez, pero jamás tuvo respuestas y en las últimas horas dispuso su detención, enrostrándole el delito de defraudación’.

La policía lo habría buscado en su domicilio y una comisión policial partirá ahora hacia Buenos Aires.

Mientras tanto, la comisión directiva ignora cómo parchar semejante agujero negro, y/o rojo pasivo.

Luna presentó al fiscal diversos mensajes remitidos por Álvarez, vía whatsapp y Facebook.

Su descargo

‘Los 15 años de ser directivo se me fueron en unos días. Saben, ya no le encontraba sentido a mi vida. Tengo depresión, angustia, desvelo. Pero desde ya quiero devolver todo. Peso por peso. Ya fui dos veces al psicólogo. Me mata la desazón, pero la verdad todavía no tengo cara para enfrentarlos. No sé cuándo volveré de Buenos Aires’.

Más adelante, el sujeto manifestó: "Sólo soy el responsable. No se metan con mi familia. Sería bueno que se junte el asesor legal del club con mi asesor legal y veamos el modo de devolverles el dinero. ¿Qué les parece en cinco años?".

Ahondó: ‘Mi casa sigue siendo la de siempre. No compré propiedades, ni autos; así que tampoco busquen en el banco, porque no queda nada de la plata’.

A modo de consuelo, les ofreció a los asociados ‘pintarles el club’, cual paliativo para enmendar el faltante de $ 250.000. ‘Desde ya muchas gracias y disculpas a todos’, escribió al final.