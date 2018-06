Fotos El aborto, rumbo a una definición por penal

03/06/2018 -

Ni el alto nivel de civilidad con el que, a lo largo de dos meses, se debatio en un plenario de comisiones de la Camara de Diputados sobre un tema tan sensible para la sociedad como la legalizacion del aborto ha podido acercar dos posiciones hasta ahora irreductibles. A tal punto que es probable que el 13 de junio, un dia antes del inicio del Mundial de Futbol de Rusia, asistamos en la Camara baja a la primera definicion por penales. La disputa no enfrentara a Messi y Neymar, sino a los partidarios de consagrar el derecho de la mujer a la interrupcion voluntaria del embarazo y quienes rechazan tajantemente esta alternativa anteponiendo los derechos de la persona por nacer. Observadores del mundo parlamentario ven una llamativa paridad de fuerzas que podria terminar siendo dirimida por una veintena de diputados que permanecerian indecisos. Impulsores de la despenalizacion admiten hoy que la votacion se definiria por muy escasos votos y que si la iniciativa supera Diputados, encontraria serios escollos en el Senado. A juzgar por ciertos sondeos de opinion publica, la ola de apoyo a la habilitacion de la interrupcion voluntaria del embarazo ha perdido algo de fuerza. Una encuesta de Isonomia, concluida el 23 de abril entre 2000 personas de todo el pais, da cuenta de que el 46% de la poblacion esta en contra de la despenalizacion del aborto y el 45% a favor, en tanto el 8% no sabe o no contesta. Hasta aqui, un empate tecnico. Pero cuando se les pide a los encuestados que imaginen una politica publica de salud que contemple educacion sexual integral y planificacion familiar, y que el Estado asegure, ante casos de embarazos no deseados, el acceso a un sistema sanitario completo, con controles frecuentes de la madre y el hijo, contencion psicologica y asistencia al parto para facilitar la adopcion del nino, el 60% se inclina por la promocion de esta normativa, al tiempo que se reduce al 25% la preferencia por permitir el aborto por cualquier motivo. Otra encuesta, realizada por el Centro de Opinion Publica de la Universidad de Belgrano, finalizada el 27 de abril entre 620 personas en la ciudad de Buenos Aires, indica que el 51% de los consultados esta de acuerdo con la despenalizacion, el 37% se manifiesta en contra y el 12% no sabe o no responde. Sin embargo, el sondeo advierte tambien sobre un alto desconocimiento de que, en la Argentina, el aborto es legal bajo determinadas circunstancias especificas como los casos de violacion o de peligro de muerte materna: el 58% indico que no lo sabia. A la incertidumbre sobre el resultado del debate que tendra lugar dentro de dos semanas en Diputados, se suma cierto desconcierto en el oficialismo, por la posicion favorable a la despenalizacion que manifesto el ministro de Salud de la Nacion, Adolfo Rubinstein, durante su reciente exposicion en el plenario de comisiones. Con numerosos datos estadisticos de la Argentina y de otros paises, sintetizo asi su postura: œgEl aborto existe y no podemos soslayarlo. œgLos paises con marcos legales restrictivos no reducen el numero, sino que aumentan la proporcion de abortos inseguros. œgLa despenalizacion del aborto reduce la mortalidad materna, las complicaciones graves y el numero de abortos totales.h El ministro de Salud parecio dar razones a las organizaciones que hacen campana por el aborto legal, seguro y gratuito. Y provoco criticas por parte de quienes esgrimen que el primer derecho humano es el derecho a la vida, y que esta comienza desde el momento de la concepcion y no despues de las 14 semanas del proceso gestacional. Entidades antiabortistas han multiplicado sus acciones instando a gcuidar las dos vidash y buscando crear conciencia de que gpara salvar la vida de una mujer, no hace falta eliminar la de su bebitoh. Pero la exposicion del ministro planteo otra arista preocupante, cuando informo que el porcentaje de embarazos no intencionales en el pais alcanza el 58,4%, y que se eleva al 67,5% entre las adolescentes de 15 a 19 anos y al 84,9% entre las menores de 15 anos. Tal situacion revelaria graves deficiencias en materia de educacion sexual y de acceso a metodos anticonceptivos. Tambien, que se torna necesario actuar sobre las causas antes que sobre las consecuencias de los embarazos no deseados. Un temor que manifiestan diputados que no son partidarios de la despenalizacion es que esta alternativa termine reemplazando a los metodos anticonceptivos. El aumento de los casos de sifilis en los ultimos meses senala que el uso del preservativo se viene relajando. Las propias estadisticas del Ministerio de Salud dan cuenta de otros problemas que afectan a la mujer. En 2016, se registraron 245 muertes maternas en nuestro pais, de las cuales 43 fueron por abortos, sin que se pueda distinguir entre los ilegales y los espontaneos. En el mismo ano murieron 525 mujeres por deficiencias de nutricion y anemias nutricionales, sin que se produjeran movilizaciones ni debates legislativos por este problema cuya solucion no requiere costosos medicamentos, sino algo mucho mas simple: comida. Los argumentos de Rubinstein a favor de la despenalizacion sembraron tambien discordia en las filas de Cambiemos. Joaquin De la Torre, ministro de Gobierno de Maria Eugenia Vidal, lo puso de manifiesto: se pregunto si el titular de la cartera de Salud hablo a titulo personal o como representante de un gobierno, cuya maxima autoridad, el presidente Mauricio Macri, ha dicho que no comparte la idea de permitir la interrupcion voluntaria del embarazo. Junto al primer mandatario, varios de los principales referentes de la coalicion oficialista, como la propia Vidal, Gabriela Michetti, Federico Pinedo, Elisa Carrio y Marcos Pena se han pronunciado en contra de la legalizacion del aborto. Desde que Macri instalo en marzo el debate sobre la despenalizacion del aborto en la agenda legislativa, aun sin coincidir con esa propuesta, se supuso que apuntaba a relegar a un segundo plano las cuestiones economicas en la opinion publica. Esta visto que si ese fue el plan, no termino como se esperaba: la consolidacion del proceso inflacionario, la crisis cambiaria y las subas de tarifas se terminaron imponiendo como principal preocupacion. Pero la discusion sobre el aborto dividio transversalmente a buena parte de las fuerzas politicas, ademas de profundizar la grieta que separa a quienes defienden la vida de la persona por nacer de quienes consideran que el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo debe permitirle interrumpir voluntariamente un embarazo. Cualquiera sea el desenlace del debate parlamentario, la jugada de Macri de habilitar la discusion puede no estar exenta de riesgos politicos. Si la despenalizacion es sancionada, los sectores antiabortistas podrian responsabilizarlo por haber puesto el tema sobre la mesa. Y si es finalmente rechazada, los portadores de panuelos verdes podrian culpar de su fracaso a la plana mayor del oficialismo. Pese a la madurez con que ha transcurrido el debate en las comisiones parlamentarias, los sectores en pugna no han podido mostrar hasta ahora capacidad para encarar alternativas superadoras a la opcion por si o por no a la legalizacion del aborto. Tal vez la discusion este requiriendo un plan B, que ponga el foco en otro eje. Mas concretamente, en la lucha contra la pobreza, que continua siendo el principal factor de riesgo de mortalidad materna, y en la promocion de mejores politicas de educacion sexual y salud reproductiva, a partir de las cuales se logren disminuir tantos embarazos no deseados.