Marco Esqueche lleva su música afroandina para niños al Patio de Froilán

Un aire de cumbia abre el disco "Caja, cajita, cajón" que Marco Esqueche llevará hoy a la siesta al Patio del Indio Froilán, en la Boca del Tigre, para compartir con las familias un espacio "mágico", en el que no sólo los acercará al sonido de instrumentos de percusión ancestrales, sino a historias de la cultura afroandina. Con "Cucharita, cucharón", la primera canción del CD, Marco anima a los chicos a cantar, a dejarse envolver por la música y a reír con las primeras líneas que dicen: "Mi papá, tenedor; mi mamá, cuchara; yo soy cuchillito de comida rara; mi abuelo cucharón; mi abuela, espumadera; y mi prima querida, cucharita de madera"... Y esas primeras rimas introducen el gran sueño que Marco comparte con su público menudo, y con los adultos que lo escuchan: "Que los niños aprendan cantando, que los maestros enseñen bailando; y que vaya a estudiar hasta mi abuela". En definitiva ésa es la propuesta de Marco, aprovechar la música para despertar la curiosidad de los chicos sobre los contenidos. El disco es un regalo de canciones y cuentos de su autoría. "Yo hago música afro para niños. Es una música que recupera el tambor de América. Y el disco tiene el nombre de ‘Caja, cajita, cajón’, porque recupera la caja chayera, el bombo legüero y el cajón peruano. Y contamos historias de las comunidades afro de América, incluyendo la afro argentina", señaló Marco a EL LIBERAL. ¿Qué ritmos reúnes en tu disco? El disco tiene en su interior chacareras, festejo, landó, cumbia colombianas, sones cubanos, pero todo para los niños y las familias. Es un disco que además está vinculado con la educación. Soy docente y trabajo contenidos educativos de la escuela para que las maestras trabajen en el aula. Mi idea es que puedan trabajar el ritmo, el juego, la energía, el cuerpo, la danza, la espiritualidad. Las canciones son de tu autoría. ¿Qué temas compartes a través de las letras? La diversidad es el eje de mis canciones. Hay una en la que hablo del color de la piel, no tenemos por qué separar el mundo por colores. Abordo la diversidad desde el punto de vista de que los diferentes podemos sumar en riqueza en la educación; no igualarnos todos, sino más bien recuperar la sabiduría que cada uno trae. En tu primera canción hablas de escuelas con sabor a recreo... Yo creo que la música, el canto, el baile, es una herramienta pedagógica para que los chicos curioseen en los contenidos. Queremos una escuela alegre, una escuela linda, una escuela festiva, llena de colores, donde los chicos no se aburran. En la escuela hice un trabajo con barro. Los chicos saltaban tocando tambores, en el barro, y de esa manera los acerqué a una antigua costumbre de construir paredes de barro. Ésta es tu primera vez en Santiago del Estero... Sí, he venido a presentar el material, con una exposición de instrumentos de percusión peruanos, muy antiguos, como la cajita; pero también tengo el interés de conectarme con referentes de la comunidad afrosantiagueña. Quiero recoger historias. Ya me hablaron de la Salamanca, tan interesante, porque mi tierra también está poblada por historias de brujos, diablos y curanderos. Son parte de la cultura, y estos temas no ingresan a la escuela por una estigmatización, pero tiene que ver con la cultura de los pueblos, sobre base en la cual uno se construye. ¿Qué otros vínculos encuentras entre la cultura afroperuana y la afrosantiagueña? La chacarera, que está escrita en una estructura rítmica de 6 x 8; y uno puede tocar chacarera y festejo en el mismo patrón rítmico.