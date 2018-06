Se hospedó en el Hotel Amerian Carlos V de Las Termas de Río Hondo y caminó por la ciudad

03/06/2018 -

Juanita Viale disfrutó a pleno de Las Termas de Río Hondo pese al poco tiempo que permaneció aquí.

La actriz se alojó en el Hotel Amerian Carlos V, conoció la ciudad, participó de una producción fotográfica en el Museo del Automóvil y luego estuvo en el Termas de Río Hondo Golf Club junto con "Pampita".

La madre de Ambar (15), Silvestre (10) y Alí (6), en recientes declaraciones confesó: "Soy re mamá, me encanta. Soy re hogareña. La cama no te la hago, pero te cocino todo. Y me encanta lavar los platos. Cocino, lavo; cocino, lavo".

Juanita regresará hoy a Buenos Aires por cuanto esta noche estará en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro.

Retorna feliz, cultivando siempre un perfil bajo y dispuesta a reinventarse con sus próximos trabajos para cine, televisión y teatro.