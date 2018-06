Fotos El propietario habría abandonado el lugar por su salud quebrantada

03/06/2018 -

Quizás la natural reserva de quien construye y se asienta en un lugar nuevo o la consabida timidez de los pobladores del lugar fueran las razones del escaso intercambio entre el francés y sus vecinos. Y en ese mutuo desconocimiento, tal vez y sólo tal vez, se cocinó a fuego lento el gran misterio sobre sus moradores y el que rodea a esta antigua edificación que, empero, supo asombrar a todos con su esplendor, debido a los muchos detalles ajenos al paisaje característico de una zona rural chata, con ranchos de adobe y paja, propios de aquellos años. Se dijeron muchas cosas, improbables la mayoría, como que la vivienda disponía de un túnel para poder salir en auto desde el interior del predio hasta más allá del alambrado perimetral que le daba seguridad y aislamiento de eventuales intrusos. Versión desmentida por personas que vivieron allí más recientemente cuando el propietario francés abandonó el lugar. Así lo recordaron las hermanas Rosa y Ana, hijas de don Anastacio Arce, poblador a quien don Roberto Gidder (según pronuncia Ana) dejó a cargo de sus tierras, incluso mediante un permiso firmado ante la Policía Federal de la época, de acuerdo con el testimonio familiar. "Usted queme carbón, venda leña, siembre", le habría encargado Gidder a don Arce, antes de regresar a Europa, para atender asuntos concernientes a "su salud", recordó Ana. "De un primer momento, él le dijo a mi padre que no le iba a poder pagar un sueldo", relató, por lo que para compensar sus servicios como casero o cuidador de la propiedad, le hizo tal ofrecimiento. "Había una cochera hermosa y (el propietario) dio orden de que ahí se guarden las cosechas", relató. "Sabíamos cosechar de todo y sabíamos criar muchos animales ahí nosotros. Era muy lindo el campo", añoró. Sobre el dueño del lugar, dijo: "Era un hombre muy bueno. Vivió muy poquito tiempo ahí desde que nosotros fuimos. Le dijo a mi padre: ‘Mire don Arce, yo me voy por problemas de salud’. Sufría de problemas de riñones. ‘Yo no sé si voy a volver don Arce o no’. Así le dijo a mi papá".