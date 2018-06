Empreden una campaña para sumar adoradores nocturnos

03/06/2018 -

La Capilla de Adoración Perpetua de la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda lanzó una campaña para inscribir adoradores nocturnos.

A través de las redes sociales, sus responsables propusieron: "Si te sientes conmovido con el clamor de la Santísima Virgen de Fátima, te invitamos a sumarte como ‘Adorador Nocturno’ en la Capillita de Adoración Perpetua de la Parroquia Santiago Apóstol ciudad de La Banda; o en la Capilla de Adoración más cercana a tu domicilio".

Invitan a quienes estén dispuestos: "Tu sacrificio llevará almas al cielo: Nuestra Señora de Fátima dijo que muchas almas van al infierno porque no hay nadie que ore y haga sacrificio por ellas. Cuando pasas una hora de la noche con Jesucristo Eucaristía, tu sacrificio salvará a muchas almas del infierno y las llevará al cielo. Tu amor a Jesucristo ganará perdón para aquellos que no lo amaron. Eso lo expresa la oración de Fátima: ‘Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan ni os aman’".

La Adoración Perpetua es el cumplimiento perfecto de lo que pidió Nuestra Señora de Fátima: oración, penitencia y sacrificio. Tu sacrificio convertirá al mundo entero, destacaron en el final.