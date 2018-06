"Almorzando con Mirtha Legrand" cumple hoy 50 años en el aire

Fotos La señora se mueve en el set de los almuerzos como si estuviese en su propio living, pero sus comienzos fueron complicados, según contó.

"Almorzando con Mirtha Legrand" celebra hoy 50 años en el aire desde que se emitió por primera vez por la pantalla de Canal 9. Este programa originariamente se llamó "Almorzando con las estrellas" y fue una iniciativa de Alejandro Romay, propietario de la emisora.

Mirtha, a sus 91 años, con una vitalidad y lucidez envidiable festeja un decalustro porque un día como hoy, 3 de junio pero de 1968, debutó con "Almorzando con las Estrellas".



Alberto Migré, Duilio Marzio, Leopoldo Torre Nilsson, Beatriz Guido y su marido, Daniel Tinayre, fueron los primeros invitados. Y el programa también se emitió por América, el viejo ATC y actualmente por El Trece

Ella confiesa que nunca pensó que duraría uan semana, y el tiempo la sorprendió: "Me parece un milagro que el programa cumpla este tiempo en el aire. Llegué sin darme cuenta. Es algo fuera de lo común. Cuando Romay me lo propuso me pareció extraño. ¿Comer frente a las cámaras? Pensé que era imposible, muy difícil, y lo es, por cierto. En un momento de aquel primer programa, el mozo sirvió pollo. Daniel Tinayre, que era uno de los invitados, le dijo: ´Sírvale la pechuga, a ella le gusta esa parte´. Ahí me relajé, pensé que era como estar en casa", rememoró una Mirtha en una entrevista con La Nación.

La señora se mueve en el set de los almuerzos como si estuviese en su propio living, pero sus comienzos fueron complicados, según contó.

"Tuve muchas críticas cuando comencé. Una actriz puesta a conductora, casi en un rol periodístico, era lógico que despertara recelos. En ese momento, fui muy censurada. Eran tan fuertes las críticas que estuve a punto de dejar".

Mirtha le preocupaba la repercusión de su primer programa, y ante esa tensión lo mejor fue tomar el té con sus amigas. La Chiqui, recibió el llamado de su marido y productor para comunicarle el rating y la tranquilidad le llegó para hacer de esta el inicio de la leyenda.

"Supuse que me llamaba para decirme que me había ido mal. Debut y despedida, pensé. Pero no. Lo hizo para contarme que habíamos hecho unos 9 puntos de rating. Me pareció muy poco, no tenía idea de esas cuestiones. Alejandro me dijo que era un número fantástico. Ahí empezó un sueño".

Y concluyó: "Estoy muy emocionada por este aniversario, pero lamento tanto que no estén conmigo mi marido, mi hijo, mi madre. Es la vida", concluyó

El programa se emitió por todos los canales, menos por el viejo Teleonce y el actual Telefe.

Algunas de las frases imperdibles de Mirtha en esta entrevista

-A mí no me jubila nadie.

-Soy una señora grande, no soy vieja.

- Tengo una vida fantástica, maravillosa, perdurable. Llegar a esta edad y estar trabajando es insólito. Le agradezco al Señor todos los días. Disfruto mucho de mi vida, de mi casa, de mi trabajo, de mi familia, de mis amigos, de la posición económica que me brindó mi carrera. Pero sobre todo, disfruto de tener a Mirtha Legrand siempre conmigo.

-"A mí me gusta ser Mirtha Legrand. Nací para esto. De chica, tenía una niñera que se llamaba Bruna y le pedía que me hiciera el moño más grande para destacarme".

-Prefiero no hablar tanto de Dani. Lo extraño mucho. Y a mí marido también.

-Cuantos más años tengo, más coqueta soy. No hay que abandonarse, hay que quererse.

--Trato de mantenerme lo mejor posible. Mi kinesiólogo me dice que lo mejor es caminar, pero yo no puedo caminar por la calle, entonces, doy varias vueltas por adentro de mi casa. Y cuento los pasos. Además, hago gimnasia con una pesa de un kilo en cada tobillo y levanto las piernas. Lo que más me preocupa es la movilidad. Cuando uno tiene muchos años, el problema es la movilidad. Y el cerebro. Por eso hay que tenerlo alerta.

-El futuro es la vida, pero yo estoy más cerca de la muerte que de la vida. Soy muy realista en ese sentido, aunque disfruto cada día y cada momento.