Fotos "Un gallo para Esculapio" ganó el Martín Fierro de O

04/06/2018 -

"Un gallo para Esculapio", la producción de Telefé protagonizada por Luis Brandoni, ganó anoche el Martín Fierro de Oro, en la 48ª ceremonia de entrega de los premios que otorga la Asociación de Periodistas de la TV y la Radio Argentinas (Aptra), a lo mejor de la producción televisiva del último año. Hubo una fuerte presencia santiagueña durante la ceremonia, ya que Pamela Davi se quedó con el premio al programa Magazine, y Lali Espósito fue la encargada de abrir la velada con un aplaudido show. La ceremonia se desarrolló con la conducción de Marley en el Hotel Alvear Icon de Puerto Madero, con transmisión en directo de Telefé. El ansiado Martín Fierro de Oro fue el gran ganador de la noche, ya que tuvo once nominaciones y se quedó con seis. Luis Ventura, presidente de Aptra, en su discurso de inauguración de la entrega de los premios Martín Fierro 2018, destacó el trabajo que hace el actor santiagueño Javo Rocha con los talleres de teatro que dicta en la sede del organismo que organiza la fiesta de los Martín Fierro. "En este corto camino de gestión al frente de Aptra queremos destacar los nuevos servicios que estamos brindando como por ejemplo el teatro. En este sentido, Javo Rocha está desarrollando una gran tarea", dijo Ventura. Polémica La primera polémica de la edición número 48 de los Martín Fierro 2018, el evento más importante de la televisión local, llegó bien temprano, en la alfombra roja del exclusivo Hotel Alvear Icon de Puerto Madero. El problema fue que, al llegar, los famosos se encontraron con dos alfombras rojas. Una pasarela ubicada en la calle al aire libre, con la presencia de los periodistas y camarógrafos de los distintos medios. Y luego una más exclusiva en el interior del hotel. Al ingresar, luego de haber transitado la primera, algunos nominados fueron seleccionados por los productores de Telefé, el canal a cargo de la transmisión, para mostrar sus looks y ser entrevistados por el Chino Leunis, Zaira Nara y Paula Chaves. Otros, en cambio, siguieron su camino rumbo al Salón Ónix, esperando por la ceremonia. Una situación que generó cierto fastidio y malhumor entre los presentes. De esta forma, todas las celebridades no pasaron por la alfombra roja que se puede ver por la televisión, algo inédito en la historia de los Martín Fierro. Apertura Un musical de Lali Espósito cantando y bailando "100 grados" en la terraza del Hotel Alvear Icon, dio inicio esta noche a la 48ª edición de los premios Martín Fierro, donde el conductor Marley comenzó la transmisión de Telefé saludando las presencias estelares de Mirtha Legrand, Susana Giménez y Adrián Suar, entre otros. Luego, Luis Ventura, titular de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), dio inicio a la velada haciendo un repaso por los logros y los planes de la entidad, entre las que destacó el Martín Fierro de la publicidad que comenzará a entregarse en 2019. La fe de Brandoni "Yo no pierdo". Así de segura fue la respuesta que Luis Brandoni le dio a EL LIBERAL cuando, en oportunidad de entrevistarlo en exclusiva, se refirió acerca de las expectativas que tenía por sus nominaciones a los Martín Fierro 2018 como Actor Protagonista de Unitario o Miniserie, por su composición de Chelo Esculapio en la "Un gallo para Esculapio", rubro donde se impuso a Peter Lanzani, su contracara en "Un gallo para Esculapio", y con Julio Chávez, quien estuvo ternado por "El Maestro".