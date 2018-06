Sanguinetti avaló el veto de Macri a la ley de tarifas

04/06/2018 -

El expresidente uruguayo Julio María Sanguinetti respaldó el veto que el presidente Mauricio Macri aplicó a la ley de tarifas, criticó a la oposición y aconsejó a la sociedad argentina que baje "la carga simbólica" que les representa el FMI.

"Macri hizo bien en vetar la ley de tarifas, porque no puede dejarse arrastrar hacia esos lugares", sostuvo el ex mandatario uruguayo.

"El tema de las tarifas era inevitable, ya que era irracional imaginar que la Argentina podía seguir con las tarifas de combustible y energía que tenía", aclaró Sanguinetti, al tiempo que criticó con dureza al PJ no kirchnerista, por hacer sido "poco responsable", antes de señalar: "No es competencia del parlamento fijar precios y tarifas".

Respecto del acuerdo que se está articulando con el FMI, y el rechazo de un sector de la sociedad, Sanguinetti dijo: "El FMI no es lo que era antes, no tiene ni de cerca el poder que tenía, aunque es cierto que mantiene un valor simbólico", agregó el ex presidente uruguayo.