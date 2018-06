Miguel “Tachi” Guzmán quedó sorprendido por el nivel de la cancha que se construyó

Fotos FELIZ. El mejor jugador de Santiago se mostró a gusto con el campo.

04/06/2018 -

El santiagueño y jugador profesional, Miguel "Tachi" Guzmán aseguró que la cancha nueva de Las Termas es algo impresionante.

"El contar con esta cancha de primer nivel, y saber que la hizo gente que realmente conoce en profundidad de golf, me dejó la verdad muy sorprendido. Cuando uno la mira desde el balcón acá arriba, observa no sólo la belleza del campo sino también del paisasaje y todo el entorno que acompaña como ser el Dique Frontal. Y la verdad que da la sensación de que no estás en la provincia", advirtió.

Enseguida "Tachi"sugirió: "Quizás esto tenía que haberse hecho hace 30 años. Pero bueno, ahora me toma estar disfrutando de esta obra un poco maduro. Ver este emprendimiento me da mucha felicidad. La gente que vino a jugar se fue contenta", aseveró.

Luego, el mejor jugador que dio la provincia contó que ya jugó con su amigo el "Pigu" Romero, y que hasta el jugador tucumano se sorprendió por la calidad y su diseño.

"Está a la altura de las mejores del mundo. Ahora tenemos que disfrutarla", contó.