Boselli: "Francescoli me habló, pero soy de Boca"

04/06/2018 -

El delantero Mauro Boselli está jugando su quinta temporada en León de México de la Primera División y en la Argentina se lo conoce por su paso en Boca Juniors y Estudiantes de La Plata.

Lo cierto es que contó una infidencia: River Plate quiso contratarlo hace un par de años para jugar en los millonarios en calidad de refuerzo.

"Tuve la chance de volver a Boca o jugar en River, pero mi familia está muy cómoda en México. Me llamó Francescoli hace un par de años para jugar en River, lo agradecí, pero estoy muy identificado con Boca", expresó el atacante cuando se refirió a la posibilidad que tenía de pegar la vuelta al fútbol argentino.

También habló de la falta de chances que tuvo de jugar en la selección argentina.

"Sacando a Agüero e Higuaín, varios jugadores tuvieron la oportunidad y a mí no me la dieron. El ejemplo es Benedetto, la rompía en México, pero no lo llamaron hasta que fue a Boca".