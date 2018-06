Una pareja de adolescentes se fugó y mantuvo en vilo a la Policía

Fotos FISCAL. La Dra. Aída Farrán Serlé coordinó los trabajos.

04/06/2018 -

Dos adolescentes engañaron a sus padres y se habrían escapado juntos a otra provincia. Hasta anoche, personal policial de la División Trata de Personas trabajaba para dar con el paradero de ambos.

Altas fuentes ligadas al caso confiaron que el sábado cerca del mediodía, se presentó en la Seccional 29 de Quimilí una mujer de 38 años de apellido Carabajal.

Angustiada, la mujer relató a los uniformados que su hijo de 16 años, había salido en la tarde del viernes, aduciendo que se dirigía a la casa de un compañero del colegio a realizar un trabajo en grupo.

El adolescente no regresó por la noche, y allí la progenitora trató de comunicarse a su celular, pero no lo había llevado consigo. Revisó su dormitorio, pero tampoco notó el faltante de prendas de vestir, ni sus documentos de identidad, remarcando, además, que no presume que haya tenido dinero.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, aparentemente la madre del menor revisó su celular y encontró una comunicación de un hombre de Tostado, Santa Fe, que sería familiar de la novia de su hijo, el cual lo habría instado a escaparse con la adolescente.

Casi simultaneamente, se presentó una mujer de 48 años de apellido Ledesma en la Comisaría 29, la cual manifestó ser madre de la menor de 15 años, que se habría escapado con el adolescente.

La progenitora de la muchacha indicó a los uniformados que su hija le había señalado que se dirigiría a la casa de su hermana, en otro barrio de Quimilí, pero nunca llegó a destino ni tampoco regresó.

Los funcionarios informaron de la situación a la fiscal de turno, Dra. Aída Farrán Serlé, la cual dispuso que se alerte a todas las dependencias policiales de la región, que se investigue si los menores salieron de la provincia y que se de intervención a la División Trata de Personas.

En un primer momento los investigadores barajaron la hipótesis de que los menores habrían contado con la ayuda de un familiar de la adolescente para dirigirse a Santa Fe. Sin embargo, las averiguaciones permitieron establecer que la menor se encontraba en la localidad de Bandera Bajada, departamento Figueroa.

Según se desprende de las averiguaciones, la adolescente había buscado refugio en la casa de otra hermana que residía en esa localidad. Ante los policías habría confesado que estaba cursando un embarazo y tenía temor.

La fiscal dispuso que sea trasladada a Quimilí, que sea examinada en el Hospital Zonal y reciba la asistencia necesaria para controlar el embarazo, así como también que se realicen informes socioambientales en los domicilios de los adolescentes.