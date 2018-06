Bill Clinton publica su primera novela "El presidente ha desaparecido"

Fotos LANZAMIENTO. El expresidente estadounidense presentó ayer su obra.

04/06/2018 -

El ex presidente estadounidense Bill Clinton se estrena en el terreno de la ficción y publicará hoy su primera novela, titulada "El presidente ha desaparecido".

Se trata de un "thriller" que escribió junto al conocido autor de ese género James Patterson y al que aportó "detalles que solo un presidente puede conocer", según la publicidad del libro.

Estados Unidos, una crisis global y un presidente desaparecido son las únicas pistas del argumento que adelantaron las editoriales.

¿Podría acabar un mandatario estadounidense en paradero desconocido, tal como sucede en la novela? "Sí que podría, pero no durante mucho tiempo, porque los servicios secretos están ahí para mantenerte con vida", señaló ayer Clinton, durante la presentación de la novela en el festival BookCon de Nueva York.

El ex mandatario estadounidense aclaró que el protagonista de la novela no está inspirado en sí mismo porque "él es mucho más joven" y tampoco en Donald Trump, ya que ese presidente no está desaparecido: "Nos lo recuerda cada mañana cuando aparece un nuevo tuit", sentenció.