Fotos Demuestran que la elevada altitud está asociada a la disgenesia auditiva

04/06/2018 -

Las ciudades ubicadas a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar tienen la mayor prevalencia de disgenesia auditiva, una malformación del oído que puede generar pérdida de audición severa y está asociada a la falta de oxígeno de esos lugares, demostró un estudio realizado por médicos argentinos que fue publicado recientemente. "La disgenesia auditiva es una malformación del oído externo. Consiste en la falta total del conducto auditivo, por lo que genera hipoacusia", explicó a Télam Mario Zernotti, jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Sanatorio Allende. Consultado sobre la prevalencia de la enfermedad, el otorrinolaringólogo señaló que "según publicaciones internacionales hay 1 caso cada 7.000 a 10.000 nacidos vivos", mientras que el estudio del que participó demostró que "los resultados están asociados a determinadas zonas geográficas". "Junto a mi equipo hicimos un estudio en tres hospitales de referencia en Argentina y según la zona geográfica del país obtuvimos distintos resultados. Por ejemplo, en la zona central, de descendencia principalmente europea, hay una prevalencia de 1 cada 7.000 nacidos vivos, mientras que la zona mestiza del país (Córdoba o Santiago del Estero) tiene una prevalencia de 1 caso cada 2.500 nacidos vivos", detalló. Y continuó: "En la zona del norte lindera con Bolivia, la Puna Argentina, la prevalencia aumenta a 1 caso cada 500 nacidos vivos, por lo que es, posiblemente, el lugar con más frecuencia de disgenesias auditivas del mundo". "Si bien no se conocen las causas de la patología, se sabe que está asociada a una cuestión genética. No obstante, ese rasgo se manifestaría con algunas asociaciones como la elevada altitud, ya que no es casual que los lugares con más prevalencia sean Quito, la Puna Argentina, parte de Perú o la Ciudad de México, que están ubicadas a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar", argumentó. Y agregó: "De allí dedujimos que la falta de oxígeno (hipoxia) hace que el gen involucrado se exprese", explicó a esta agencia. Por su parte la fonoaudióloga de Med-El Micaela Constanzo destacó a Télam que la detección temprana de la hipoacusia que padecen quienes sufren disgenesia es "fundamental" para la calidad de vida del niño. "Las 12 primeras semanas de vida extrauterina son muy importantes para el desarrollo de las vías auditivas. La identificación e intervención temprana se asocian con un mejor desarrollo del lenguaje", precisó. Con respecto a los problemas de audición en niños, la fonoaudióloga Mónica Matti se refirió a un estudio realizado recientemente por Centros Auditivos Gaes, que entrevistó a personas que residen en ciudad y provincia de Buenos Aires, Rosario y la capital de Córdoba y determinó que "el 62% de la población cree que la pérdida auditiva está relacionada con la edad". "No obstante, la exposición a sonidos elevados de manera sostenida en el tiempo, algunos medicamentos, enfermedades infecciosas u obstrucciones del canal auditivo también pueden generarla", afirmó. Y alertó: "En el caso de los niños es importante mantener un control más preciso, ya que puede afectar el desarrollo del habla y el rendimiento escolar".