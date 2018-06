El último adiós en su tierra natal

Notas Relacionadas

Profundo dolor en la comunidad por la muerte de Mirko, uno de los trillizos gemelares

04/06/2018 -

Mirko fue trasladado desde el Cepsi alrededor de las 15. En Fernández aguardaba una gran cantidad de personas para despedirlo. Verónica, su mamá, junto al papá de Mirko y su familia tuvieron que pasar por la sala velatoria para cumplir con algunos trámites de rigor. Un clima de tristeza se apropió de la ciudad cuando vieron a Verónica cargar con sus propias manos el féretro con el cuerpo de su niño. "Ella jamás se separó de Mirko desde el día que lo internaron. Estuvo siempre a su lado, no se quería volver a su casa. Ella sabía que él la necesitaba y por eso no se despegó ni un segundo", contaba la abuela del bebé sobre los últimos días, lo cual explica las desgarradoras imágenes de ella junto a los restos de su bebé. Por decisión de los padres, Mirko no fue velado y sus restos fueron inhumados en la tarde de ayer en el cementerio de Fernández, en donde se vivieron muestras desgarradoras por parte de la familia, vecinos y la comunidad en general, que quedó impactada con el inesperado desenlace.