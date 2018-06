Carmen Barbieri ve con buenos ojos ser jurado

04/06/2018 -

La productora "Laflia" de Marcelo Tinelli tentó a la capocómica Carmen Barbieri para sumarse al panel del nuevo programa que preparan para Marcelo Polino. Y ella les contestó con un "no". Sin embargo, admitió que analizaría la propuesta si la convocaran para integrar el jurado del Bailando 2018, adonde su exnuera, Laurita Fernández podría ocupar uno de los sillones. "Volver al jurado del Bailando me gustaría, aunque no ocupar el lugar de Moria", señaló en una entrevista radial con Catalina Dlugi.