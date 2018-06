Veteranos de guerra de Santiago y Tucumán celebraron un encuentro

Fotos SÍMBOLO. Los equipos intercambiaron recuerdos. La guerra de 1982 los marcó a fuego.

04/06/2018 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En el Polideportivo municipal, veteranos de la guerra de Malvinas de Santiago del Estero y de Tucumán compartieron un partido de fútbol, con el objetivo de reencontrarse y conmemorar los 36 años del conflicto que los marcó a fuego y los unió como una familia.

Los veteranos concurrieron junto con sus familias, que más allá de alentar fueron a brindar compañía. El resultado, 3 a 1 a favor de los tucumanos, fue mera anécdota, ya que el objetivo era encontrarse y estrechar un abrazo con aquellos "compañeros de turba", como ellos lo manifestaron.

En diálogo con EL LIBERAL, el presidente de Ex Soldados Combatientes de Tucumán, Enzo Toledo, remarcó: "El encontrarse para compartir estos momentos es algo espectacular, no existen palabras para describir el sentimiento que nos une, además de encontrase con compañeros que no se ven en año es algo único, fundirnos en un abrazo es muy emotivo, eso es lo que sentimos entre hermanos malvineros".

La actividad se había concretado a través del UGL XIX Pami.