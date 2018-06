Otro clásico se suma a la Superliga

04/06/2018 -

San Martín concretó el ascenso a la Superliga y su presencia permitirá que la provincia vuelva a tener el clásico con Atlético Tucumán.

El combo de los grandes clásicos del fútbol argentino se sumará a los de Rosario (Newell’s-Central), Santa Fe (Colón-Unión), Córdoba (Talleres-Belgrano), La Plata (Estudiantes-

Gimnasia) y Cuyo (Godoy Cruz-San Martín de San Juan). A ellos se suman los duelos tradicionales: Boca vs. River; Independiente vs. Racing; San Lorenzo vs. Huracán y Banfield vs. Lanús.