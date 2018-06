Ex campeón del Maratón de El Liberal, condujo al equipo de rescatistas en Andalgalá

-

Jesús Arnaldo Maza, corredor que supo consagrarse como campeón del Maratón de El Liberal, fue el guía de los rescatistas que el sábado rescató a la comitiva presidencial que pasó toda una noche en el cerro Aconquija, en Catamarca.

El hombre de 51 años que pertenece a la Policía de Catamarca, integró durante muchos años el grupo de operaciones especiales.

"Soy guía y tengo el título de rescatista, búsqueda y supervivencia en alta montaña. Y además, me crie prácticamente en el Aconquija. Mirá la casualidad: el último curso, que se hace cada seis meses, fue ahí. La zona por donde ascendimos en el curso fue por donde descendimos el otro día", contó emocionado.

El ex corredor explicó que apenas le dieron las coordenadas de búsqueda, determinaron dónde estaba el helicóptero, por lo cual trazaron la ruta y partieron hacia Aconquija en un viaje que duró tres horas. Al llegar al pie del cerro, comenzaron a ascender caminando durante toda la noche, hasta ubicar a los perdidos.

"No hay medio tecnológico que suplante lo que se hace a pie. No había forma ni de que vaya un helicóptero, nada. Todo debía hacerse a pie. Era ilógico que repitiéramos lo mismo por lo que estábamos buscando a otro helicóptero ahí. El tiempo no lo dejaba hacer, la nevada era mucha. Eso nos complicaba subir", relató Maza.

Luego, les quitó importancia a los reclamos que se realizaron desde Catamarca porque el helicóptero no regresó a buscar a los rescatistas una vez que se salvó a todos los tripulantes. "Se ha malinterpretado, lo han querido mezclar con la política. Cuando salimos de acá, no sabíamos a quién íbamos a rescatar. Solamente hemos visto las coordenadas del lugar y ahí nomás determinamos por dónde íbamos a hacer el recorrido para rescatarlos", explicó.

Maza remarcó también que el helicóptero que llegó por los tripulantes se arriesgó demasiado en llegar a la zona, porque había muchas turbulencias.

El maratonista detalló que como provisiones llevaban galletas, caramelos y medicamentos para la puna y el dolor de cabeza, como así también abrigos para los tripulantes. Al momento de ubicar a los pedidos, "hacía 15 o 20 grados bajo cero y había entre 50 y 70 centímetros de nieve".

"Todos estaban en condiciones óptimas de bajar caminando. Era personal de la Fuerza Área, seis pilotos que tenían botas para andar en la nieve. Más cinco integrantes del grupo Kuntur, y habían llegado también un baqueano de Andalgalá (de apellido Belmonte) y un bombero", aclaró.

Finalmente, el corredor dijo que éste fue "el rescate más difícil, el más duro y el más peligroso. Porque tuvimos que salir de una zona muy fría. Todo el ascenso con nieve. Con la agresividad del terreno".